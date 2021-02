Concreta, pragmatica. La Juventus di Pirlo è finalmente una squadra solida, difficile da scardinare; trovato l’equilibrio tattico a centrocampo e rafforzata la linea difensiva la Vecchia Signora è tornata ai livelli che le competono. Battuta anche la Roma al termine di una sfida sicuramente non bella in cui i giallorossi hanno persino fatto la partita per larghi tratti della gara senza però risultare praticamente pericolosi tranne un tiro di Cristante nel primo tempo.



E’ stata una Juve all’italiana, una Juve “trapattoniana”, chiusa in difesa e pronta a ripartire sfruttando le qualità dei propri giocatori soprattutto quelle di Cristiano Ronaldo che, messosi alle spalle il mese di Gennaio, è tornato il fenomeno che tutti conosciamo. La conferma questa che, se Pirlo avesse evitato soprattutto all’inizio tutti quegli esperimenti di calcio “liquido” ed avesse puntato da subito su una Juve perlomeno “allegriana” (in attesa della naturale crescita), la squadra bianconera oggi non avrebbe questo ritardo rispetto alle prime posizioni del torneo. Anzi sarebbe quasi sicuramente ancora prima, come i 9 anni precedenti.

La rosa bianconera infatti resta indubbiamente la più forte del torneo e la dimostrazione è sempre nella qualità dei cambi (e ricambi). Basti vedere la giocata confezionata dai subentranti Cuadrado – Kulusevski in occasione del raddoppio juventino nel corso del secondo tempo.





Con tutti i giocatori recuperati (manca praticamente solo Dybala) e con una squadra così solida nessun obiettivo in Italia è precluso.E come non capire tutti coloro che si chiedono quanta strada potrà fare questa squadra in Europa giocando così. Però(soprattutto dopo le batoste contro Fiorentina ed Inter)“trapattoniana” della squadra che sta permettendo alla Juventus di recuperare posizione su posizione in campionato. Difesa corazzata e ripartenze letali, questa è attualmente la Juventus di Pirlo. Peccato manchi un Michel Platini a centrocampo ad innescare le punte e dare massima qualità al reparto.@stefanodiscreti