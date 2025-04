Juvemania, andare in Champions sarà un'impresa: lo spiega una frase di Tudor

"Mi è piaciuto il primo tempo, mi è piaciuto il secondo". Non serve aggiungere molto altro. Negli occhi fieri di Igor Tudor si riflette il senso profondo di questa squadra, di questa partita, di questo momento. La verità è semplice e brutale:E può sembrare paradossale, se si pensa al mercato estivo, ai rinforzi di gennaio, alla possibilità di sostituire Vlahovic con Kolo Muani, o di avere Nico Gonzalez al posto di Koopmeiners.

C'è un'altra risposta che pesa più di tante parole, ed è ancora Igor Tudor a offrirla, in conferenza stampa. Alla domanda, tanto semplice quanto pungente, "Si poteva giocare solo così, nel secondo tempo?", la risposta è arrivata cristallina: "".Tudor lo dice senza giri di parole: al di là dei colori, degli stemmi, degli slogan, non c’è alcuna certezza di vittoria.

Non esistono partite facili. E può sembrare una banalità, ma è il concetto chiave per comprendere questa Juventus. Negli alti e bassi, nelle dinamiche interne e nelle aspettative esterne. Non esistono partite facili perché, troppo spesso, è la Juventus stessa a complicarsele.E scappare dall’ansia, quando alla pressione si aggiunge l’obbligo della prestazione, diventa quasi impossibile. Diventa una questione di vita o di morte, seppure sportiva.

Ripartendo dall’onestà di Tudor, si arriva al cuore del problema:Nonostante il nome, nonostante il blasone, nonostante una rosa che, sulla carta, resta superiore a quelle di Bologna, Lazio e Roma.: una traiettoria coerente, una crescita costante, una capacità di mantenersi oltre le aspettative.Che la Juventus sia ancora lì a giocarsela è più frutto delche del. È la stessa dinamica vista nel percorso di Kenan: errori clamorosi che, però, diventano lezioni preziose. Ogni caduta è stata seguita da un tentativo di rialzarsi. Ogni rialzarsi, però, ha portato – per limiti di campo e di carattere – a un nuovo crollo.Tutti, tranne uno: Igor Tudor. Tra le righe, lo ha detto chiaramente. Questi "giovanotti", come li aveva chiamati,