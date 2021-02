Una Juventus in grandissima emergenza (soprattutto in attacco) lascia altri due punti sul campo contro il Verona dopo quelli già persi nella gara di andata.D’accordo, le tantissime assenze sono anche un potenziale alibi di circostanza ma l: non si può pensare di affrontare una stagione così complicata e particolare come questa nell'epoca del Covid-19 con soli 3 attaccanti di ruolo di cui uno 36enne (CR7) e un altro (Dybala) alle prese con infortuni ripetuti da quasi un anno.Per fortuna che il fenomeno portoghese sta continuando a trovare le forze per trascinare la squadra bianconera anche se praticamente non sta riposando mai (rischia di arrivare “cotto” a fine stagione..); ma i gol di Cristiano Ronaldo da soli non bastano a fare della Juventus una grande squadra.Diciamolo, la Juventus sta pagando a carissimo prezzo l’apprendistato di quello che un giorno potrà anche diventare un grande allenatore (forse) ma che ad oggi sicuramente non lo è.che non sta certo disputando una stagione eccezionale e che anzi è anche nel pieno di una crisi economica aziendale che spesso le crea ulteriori pressioni all’interno dello spogliatoio che si vanno a sommare a quelle già accumulate per le eliminazioni in Coppa Italia e soprattutto Champions League.In una stagione così difficile da programmare per tutti i motivi che sappiamo l’aver rischiato un allenatore inesperto e da costruire in casa, errore dopo errore, ha praticamente ribaltato le gerarchie del torneo. La Juve si è praticamente fatta male da sola.Non c’è tempo adesso però per buttarsi giù o aprire processi perché in meno di 10 giorni Pirlo praticamente si giocherà la stagione tra Spezia, Lazio e soprattutto Porto.Inutile quindi lanciarsi su giudizi definitivi ora perchè tra una settimana potremmo star qui a parlare di tutt’altro…@stefanodiscreti