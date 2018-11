Finalmente la noia per l’ennesima sosta per le Nazionali è alle spalle e da questo fine settimana si riparte.Nel frattempo rimbalziamo nelle notizie del momento:la clamorosa esclusione di Cristiano Ronaldo dal podio del pallone d’oro e l’arrivo di Beppe Marotta all”Inter.Sono indubbiamente questi due gli argomenti principali da affrontare.Che nell’anno del mondiale venga premiato un calciatore rappresentativo di una Nazionale vincente piuttosto che i più forti è cosa che avviene abbastanza di consueto ma la scelta di lasciare Cristiano Ronaldo addirittura fuori dal podio grida vendetta.Con tutto il rispetto per Varane, il difensore francese senza i gol di Mbappè e Griezmann in Russia e quelli di CR7 in Champions l’unica coppa che probabilmente avrebbe potuto sollevare sarebbe stata quella "del Nonno" al Bar.Non stiamo parlando di un Cannavaro, ovvero di un capitano, di un leader che trascina la propria Nazionale alla vittoria con prestazioni da fenomeno immolandosi da eroe come ultimo baluardo ma di un buon difensore dal rendimento discreto e niente più.Giusto allora premiare Modric, uno che davvero la sua nazione l’ha presa e trascinata quasi al miracolo sportivo. Per Mbappè invece ci sarà tempo in futuro per rifarsi, soprattutto se la sua crescita continuerà ad esser così costante.Nell’anno della storica rovesciata realizzata allo Juventus Stadium vedere però Cristiano Ronaldo fuori dal podio è un pugno nello stomaco.Le malelingue (e non solo...) si domandano “ma se giocava ancora nel Real Madrid sarebbe mai successo?”Chissà, di certo è strano che solo nell’anno del passaggio alla Juve il giocatore più forte al mondo non vinca alcun trofeo personale...L’altra notizia del momento è sicuramente il passaggio di Beppe Marotta all’Inter.Non ci voleva molto ad immaginare che uno dei migliori dirigenti italiani sarebbe rimasto a spasso per poco, pochissimo tempo.Speriamo che la dirigenza juventina abbia fatto correttamente le proprie valutazioni perché l’ex dirigente bianconero è uno che gli equilibri li sposta per davvero.Ricordo ancora quando quasi 10 anni fa mi arrivò la soffiata che proprio a Marotta sarebbe stato affidato il rilancio della Juve.A quell’epoca facevo televisione insieme a Luciano Moggi che mi garantì subito, dall’alto della sua esperienza, che era l’uomo giusto per riportare in alto la Vecchia Signora. Non sbagliava.Fare meglio della disastrosa accoppiata Cobolli Gigli - Blanc non era difficile ma pianificare questo ciclo strepitoso di vittorie allora era davvero imprevedibile.Nemmeno il tifoso più fazioso al mondo lo avrebbe sognato.Deve stare attenta allora la Juve, perché se nell’immediato il vantaggio nei confronti delle rivali è ancora netto ed evidente, con un Beppe Marotta in più l’Inter può veramente provare ad azzerare il Gap nei prossimi anni.Pochi nel calcio italiano hanno il senso di programmazione e organizzazione dell’ex dirigente juventino. Certo, poi è e sarà sempre il fatturato a fare la differenza, ma Marotta molto ha aiutato la proprietà anche nella crescita finanziaria progressiva con dei colpi strepitosi che hanno generato plusvalenze clamorose nel corso degli anni.È un peccato che la sua storia con la Juve sia finita, anche se è nella natura delle cose. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine.Di certo, soprattutto nell’ultima sessione di mercato, le frizioni con Andrea Agnelli sono state evidenti.In particolare, voci di corridoio sostengono che lo scambio Higuain Bonucci con il sacrificio di Caldara mai sarebbe stato digerito da Marotta, assolutamente contrario a dare l’ok alla maxi operazione.Come chi scrive e tantissimi altri d’altronde...@stefanodiscreti