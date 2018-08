Solo calcio d’Agosto?



Con lo scoppiettante posticipo dell’Olimpico, che ha divertito (quasi) tutti gli spettatori, (tranne quelli giallorossi ovviamente) è andata in archivio anche la seconda giornata del campionato.

Lasciamo da parte l’evidente difficoltà momentanea della Roma dettata dall’ennesima rivoluzione post “plusvalenze a tutti i costi “ e la classica crisi a cui ci hanno ormai abituato da anni le milanesi (che in questo momento non sono ancora davvero valutabili) non possiamo fare altro che constatare che in testa siamo ripartiti dallo stesso duello con cui si era concluso lo scorso campionato, ovvero quello tra Juventus e Napoli.

Anche se è ancora calcio d’Agosto, possiamo considerarlo solo un caso?

Forse il modo in cui sono arrivate le vittorie in queste prime due giornate si ma non certo per i valori generali.

E’ indubbio che la Juventus disponga del miglior organico della Serie A per distacco (la squadra B lotterebbe tranquillamente per almeno un posto in Champions League) e non è nemmeno contestabile il fatto che Carlo Ancelotti sia indubbiamente l’allenatore migliore tra tutti quelli seduti sulle panchine italiane.

Chiaro che il vantaggio della Vecchia Signora è enorme, devastante. Con un pizzico di arroganza ci potremmo già lanciare in un “lo scudetto lo può perdere solo lei” però nel calcio come nella vita non sempre vincono i migliori e Ancelotti stesso (ahinoi) ha dimostrato in passato di poter sovvertire i pronostici. Probabilmente a tecnici invertiti sarebbe già finita davvero, ma questa è un'altra storia.



Allegri attento, Ancelotti è il migliore.



La Juventus ha alzato ulteriormente l’asticella dell’organico a disposizione di Mister Allegri consegnandogli una squadra con l’obbligo di “provare” a vincere la Champions League.

“Provare” perché la certezza nel mondo del calcio non esiste mai.

Il Napoli ha mantenuto la qualità della sua rosa (seppur nettamente inferiore a quella della Juve) ma ha accresciuto in maniera esponenziale il valore in panchina: al posto del bravo Sarri (che comunque sta facendo benissimo anche in Inghilterra) è arrivato uno dei più grandi allenatori italiani di sempre.

Ovviamente non abbiamo la possibilità di esser smentiti, ma dubitiamo che l’anno passato con ancora Sarri in panchina, il Napoli sarebbe riuscito a completare due rimonte di questa portata (all’Olimpico contro la Lazio e in casa sotto di due gol contro il Milan) sfruttando poi tutta la rosa a disposizione.

Deve stare attento quindi Allegri, non sottovalutare l’avversario, perché per la prima volta in questi anni si sta confrontando con un allenatore nettamente migliore di lui.

Il “nettamente migliore” è un parametro stabilito dalla bacheca trofei, soprattutto quella internazionale, e non da valutazioni personali.

Allegri per diventare un “Ancelotti”, ovvero passare alla storia come uno dei migliori tecnici italiani, deve necessariamente vincere anche in Europa. Da questo non si scappa.

E mentre in Italia, con la rosa a disposizione, si può giocare anche male, malissimo e fare tutte le prove tattiche possibili ed immaginabili tanto le riserve sedute in panchina vicino a lui nel 95% dei casi sono superiori ai titolari della formazione avversaria, in Europa per vincere bisogna puntare alla qualità, al bel gioco o perlomeno bisogna sempre giocarsela all’attacco senza alcuna paura dell’avversario, qualunque esso sia.

Quando questo percorso di crescita di mentalità sarà completato anche Allegri potrà seguire Ancelotti ed entrare nel gotha del calcio internazionale; sino ad allora resterà solo un bellissimo incompleto.

Di una cosa siamo però certi, lo stimolo di essere in lotta con uno migliore di lui sicuramente ne accrescerà la fantasia e forse anche la voglia di osare di più.

I tifosi della Juventus non aspettano altro.



@stefanodiscreti