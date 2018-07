Come verrà riaccolto dallo spogliatoio e dall’ambiente sarà un problema di cui poi, nel caso, ci occuperemo più avanti. Quello che ci assilla in questi giorni è la modalità in cui questa trattativa dovrebbe compiersi. L’ho già scritto l’altro giorno sulla rubrica curata per ilbianconero.com , lo ribadisco ora: alle condizioni di cui si parlaNon ci sono dubbi. Se anche si riuscirà a “sopportare” il ritorno del figliol prodigo quello che proprio non si riesce a mandare giù è il perché la Juventus si dovrebbe privare nell’operazione di Caldara, promettentissimo giovane che a Torino stanno aspettando con curiosità da oltre un anno e mezzo.#Caldaranonsitocca, da giorni continua ad impazzare sui social questo hashtag lanciato dai. Eppure la trattativa per riportare Leo in bianconero parte proprio da queste basi. Uno scambioo quasi dei due giocatori. Come se a dettare le condizioni, per assurdo, fosse il Milan. L’evidente scelta sarebbe quella di non rischiare, ovvero di puntare su un usato garantito piuttosto che scommettere su un promettentissimo giovane. Operazione che potrebbe anche dare qualche soddisfazione nell’immediato ma che a lungo termine si considererebbe sicuramente ad handicap.Se a questo ci aggiungiamo l’uscita “regalata” in abbinamento diin attacco (questo nonostante la stagione lunghissima e le statistiche che hanno visto il Real Madrid centellinare sempre di più l’utilizzo di CR7 negli ultimi 3 anni) e in pratica verrebbero cancellati tutti i buoni propositi di ringiovanire il parco difensori.che, dopo esser stato evidentemente ritenuto sacrificabile, verrebbe tolto dal mercato solo per fare ancora panchina alla Juve e rischiare quindi di bruciarsi del tutto.(soprattutto per evitare la minusvalenza in bilancio) si può provare a comprendere la trattativa su queste basi. L’impressione è che come ogni anno sia in arrivo quella trattativa della dirigenza bianconera a mandarti di traverso il pranzo. Non che questa operazione possa rovinare totalmente un mercato sino a qui faraonico ma di sicuro ne abbasserebbe e non di poco il voto. Perché farlo allora?Chi festeggerebbe come non ci fosse un domani sarebbero i tifosi del Milan.ma davanti la quale esser costretti comunque a fare buon viso a cattivo gioco per quanto fatto fino ad ora.@stefanodiscreti