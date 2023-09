Bonucci si è sfogato a SportMediaset raccontando la sua verità sull'addio alla Juventus e sostenendo che la narrazione fatta finora suquesta storia non corrisponde al vero.



Però il primo a contraddirsi su questo è stato lui, quando ha detto che

a febbraio nessun dirigente gli aveva prospettato l'intenzione di

rescindere il contratto: a marzo - racconta lui stesso - fu l'allenatore

(in quel periodo delegato dal club ad occuparsi in prima persona

dell'area tecnica) a fargli presente le intenzioni future della società.

Quindi, qualcuno in primavera gli parlò. E gli riparlarono pure i

dirigenti in prima persona a maggio, trovandosi di fronte sempre un muro.



Ma poi, perché Bonucci volle comunque restare alla Juve anche quando

venne richiamato per la 2° volta Allegri, ben sapendo che non ci sarebbe

andato d'accordo? Se il suo principale nemico (ammissione sua) era

proprio l'allenatore, non sarebbe stato meglio trovare già allora una

soluzione?



Sul fronte legale è probabile che Bonucci possa vincere la sua

battaglia, ma dal punto di vista umano l'ha già persa per totale

irriconoscenza verso il club che lo riaccolse da figliol prodigo quando,

nell'estate del 2017, volle tornare alla Juve dopo una stagione al

Milan. Riottenendo, tra l'altro, un ottimo contratto.



Quanto poi a non aver ricevuto nemmeno "uno straccio di saluto", bhè non

lo hanno avuto nemmeno giocatori come Del Piero o Marchisio.