La scusa è stata il decennale della vendita dell'Inter, ma la domanda/esca per farlo scatenare è stata ovviamente quella su Calciopoli, alla quale lo storico patron nerazzurro non si è sottratto ma ha risposto ritirando fuori sempre gli stessi argomenti.: incontri privati coi designatori, richieste esplicite di pilotaggio dei sorteggi arbitrali e di una vittoria in Coppa Italia, e quant'altro. Tutto materiale esaminato, seppur in ritardo, dall'allora procura federale e che si concretizzo nella famosa "relazione Palazzi " del 2012, nella quale iEppure persino la Procura ordinaria di Milano si espresse in proposito, quando Gianfelice Facchetti junior querelò Luciano Moggi per diffamazione del padre: il giudice sentenziò che Facchetti faceva lobby con gli arbitri, e che quindi Moggi aveva ragione.. Proprio nella famosa stagione ‘97/’98, quella sublimata dallo scontro tra Iuliano e Ronaldo (un contrasto mai sanzionato dagli arbitri nei campionati successivi in tutte le Leghe), furono tantissimi gli episodi a vantaggio dell'Inter, a cominciare proprio da quello clamoroso ottenuto nello scontro diretto dell'andata a San Siro, dove West travolse in piena area Filippo Inzaghi, impedendogli di controllare un pallone: con VAR odierno sarebbe stato rigore, ma a quei tempi si sorvolò. E così si fece per almeno un'altra decina di episodi , favorendo sempre l'Inter.