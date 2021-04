(o quasi) da parte della Juventus, totalmente allineata allache sta disputando la squadra bianconera sotto la guida diFacciamo una doverosa premessa di questi tempi: parleremo solo di campo giocato evitando riferimenti a, Uefa, Fifa e quant’altro che potrà condizionare il futuro con fattori che noi però in questo momento ovviamente non possiamo conoscere.Noi siamo qui per giudicare, commentare una(e ci può anche stare perché niente dura in eterno) ma soprattutto per analizzare laSe a qualche tifoso tra la grandissima maggioranza che la scorsa estate inneggiava all’avessero detto che la Vecchia Signora con questa scelta “scellerata” avrebbesicuramente non ci avrebbe creduto mai. Come avrebbe mai potuto la squadra campione d’Italia da nove anni di fila “ciccare” addirittura la qualificazione alla Champions?come sta facendo adesso, dove fortunatamente però ancora non è tutto compromesso fino in fondo e ci sono ancora chance per evitare la. Eppure anche dopo l’ultima) con la ripresa giocata solamente un pochino meglio (non fosse altro per il gol dia evitare la sconfitta)a partire dall’estate 2020, facendogli fare il grande salto in meno di una settimana dall’Under 23 alla prima squadra. Nessun ripensamento né ammissione di colpa (perlomeno parziale) da parte dei protagonisti. In pratica la squadra bianconera da 3 anni a questa parte ha peggiorato totalmente e progressivamente il bilancio finanziario e quello dei risultati nonostante l’acquisto di, per quello che sarebbe potuto continuare a essere e invece non è stato, tanto meno nessuno ha il coraggio di ammettere checome quello di quest'anno. Nessuno che ammette, ma non è giusto perché se proprio bisogna trovare dei veri colpevoli quelli sono sicuramente coloro che l’hanno scelto…@stefanodiscreti