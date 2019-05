Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter e vi chiederete subito “un altro articolo su lui? Ma questa non è la rubrica Juvemania?”.Si certo, impossibile però oggi non parlare della notizia del giorno quando di mezzo c’è l’ex capitano bianconero, l’ex condottiero juventino che si va a ricongiungere ufficialmente a Beppe Marotta, altro pezzo della Juventus vincente post-Calciopoli.Ovvio che vederlo seduto sulla panchina dei “nemici” fa strano, stranissimo.Un’altra cosa però è cancellare tutto il passato e chiedere addirittura gesti schizofrenici come la rimozione della stella dallo Stadium (cosa già fatta in passato per Boniek, che da calciatore l’avrebbe meritata eccome...). Non scherziamo.Antonio Conte da calciatore e da allenatore della Juventus ha onorato i colori bianconeri sempre e questa è l’unica cosa che conta.I tifosi dovrebbero imparare a scindere tra l’uomo e il professionista perché nel calcio contemporaneo schiavo del denaro i sentimenti non trovano più spazio.Certo, sicuramente da fastidio ed è anche comprensibile, ma bisogna guardare avanti. Sempre.Cosa vuol dire Antonio Conte allenatore dell’Inter?Da un punto di vista tecnico, forse, dopo 7 anni la Juventus partirà non più come unica favorita indiscussa del campionato.Diciamolo, dai tempi delle cessioni di Ibrahimovic e Thiago Silva del Milan la squadra bianconera è sempre partita con i netti favori del pronostico, in alcuni casi come quest’anno addirittura schiaccianti.Questo vincere facile ha tolto molta suspance, adrenalina e anche interesse al campionato italiano.I 5 scudetti consecutivi di Allegri (che si sono andati a sommare proprio ai 3 di Antonio Conte) sono passati quasi inosservati da un punto di vista dei festeggiamenti proprio perché ottenuti facilmente, senza grande sudore e sacrificio, e quasi sempre con largo anticipo.Se si esclude quello dell’anno passato, con la lotta punto a punto con il Napoli di Sarri, sono state vittorie quasi sempre scontate e come in tutte le situazioni della vita le cose scontate, prevedibili, producono meno emozioni, meno batticuori.Avere adesso una rivale come l’Inter molto competitiva (almeno sulla carta), guidata da chi ha riportato la Juventus dove merita dopo i processi sommari del 2006, è indubbiamente uno stimolo importante anche per i colori bianconeri.Quanto sarebbe bello vincere lo scudetto anche l’anno prossimo magari dopo un testa a testa lunghissimo proprio contro gli ex Conte e Marotta?Sono le sfide difficili, i duelli stimolanti che producono le vittorie che poi si celebrano in eterno.Le vittorie facili non le ricorda quasi nessuno o comunque portano con se ricordi non travolgenti.Quanto sarebbe bello un nuovo 5 Maggio juventino con il "nemico" Antonio Conte stavolta dall’altra parte dello spogliatoio?Più le avversarie della Juventus si rinforzeranno e più la squadra bianconera sarà costretta a farlo, anche attraverso il bel gioco.Uno dei problemi principali della Vecchia Signora in questi anni è stata la mancanza di competitività in Italia che l’ha portata ad adattarsi alla “vittoria facile”, massimo risultato con il minimo sforzo, cosa che però gli si è ritorta contro a livello europeo.Avere un avversario in Italia come l’Inter di Marotta e Conte farà sicuramente bene anche per l’assalto bianconero alla Champions League che ci sarà nel Cristiano Ronaldo anno secondo!@stefanodiscreti Scopri di più su Serie alla De Cecco