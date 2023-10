La sua presenza in campo - anche solo per uno spezzone di gara col Milan - non è affatto scontata, anzi. Allegri dovrà valutare cosa fare, soprattutto dovrà capire se il ragazzo è sereno oppure no. Che fu lo stesso discriminante utilizzato prima del derby, e Chiesa - che non era sereno - non venne convocato.Un giocatore gioca se sta bene. E se sta bene, Chiesa una partita come Milan - Juve la vuole giocare.Quindi, delle due l'una: o dopo il ludopatico Fagioli ci si trova ora difronte all'ipocondriaco Chiesa (tipo Dybala), oppure il giocatore non è stato recuperato ancora al 100% e allora non può essere disponibile per scendere in campo.Lo stesso allenatore che 15 giorni si accapigliò con i giornalisti in sala stampa quando gli chiedevano sugli infortuni: in quell'occasione ribadì più volte, anche con tono parecchio seccato, che Chiesa non aveva nulla.che nel 1998 ebbe un infortunio analogo: la stagione successiva all'intervento totalizzò 45 presenze, e veniva schierato in campo da Ancelotti non se era sereno ma se in condizione per poter giocare.