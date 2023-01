Vittoria sofferta

Dopo una partita molto combattuta e sofferta, la Juventus batte con merito il Monza per 2 reti ad 1 grazie allo strepitoso goal (atteso per oltre un anno) di Federico Chiesa.

Onore alla squadra di Palladino che se l’è praticamente giocata alla pari per quasi tutto il tempo.

Dal canto suo invece, la Vecchia Signora allenata nella circostanza da Landucci (Allegri doveva scontare ancora l’espulsione subita contro l’Inter nell’ultima finale di Coppa Italia a Roma) ha avuto una grande partenza, trascinata dall’entusiasmo dei giovani e dal goal in apertura di Kean, ma poi ha evidentemente subito il contraccolpo per la rete del pareggio brianzolo realizzato da Valoti su azione di calcio d’angolo.

Nonostante la prestazione più che positiva della Next Gen bianconera, decisive per la qualificazione juventina ai quarti sono state le sostituzioni effettuate dopo la metà del secondo tempo, con l’ingresso dei senatori.



Bentornato Federico

In particolare l’ingresso di Federico Chiesa ha spaccato letteralmente la partita.

Il suo gol è stato un assoluto capolavoro, una perla di rara bellezza.

Quanto è mancato questo calciatore alla Juventus in tutto questo tempo, davvero troppo.

Un giocatore che se schierato a ridosso della difesa avversaria può diventare assolutamente letale per tutte le antagoniste della Juve.

Certo ci aspettiamo di non vederlo mai più messo in campo da terzino come avvenuto recentemente in occasione della disfatta bianconera di Napoli.

Alla luce di quanto visto in Coppa Italia è assolutamente lecito domandarsi come sarebbe potuto finire il Big Match del Maradona se Allegri avesse avuto il coraggio di non accantonare tutti i giovani contemporaneamente ma sopratutto di non schierare Chiesa in marcatura su Kvaratskhelia, mossa assolutamente suicida.

Con i se e con i ma non si fa la storia però, anzi. Si rischia solamente di finire nel banale.



Atalanta per la svolta



Contro l’Atalanta di Gasperini, nel posticipo che si disputerà nel corso della prossima giornata (l’ultima del girone di andata del campionato di Serie A), giocare come fatto contro il Monza non basterà sicuramente per vincere anche perché la squadra di Gasperini in questo momento ha recuperato uno stato di forma esaltante.

Non basterà giocare così nemmeno contro la Lazio di Sarri ai quarti di finale.

L’umiliazione di Napoli deve servire da monito per il futuro.

Mai più schierare i propri “fenomeni” in difesa ma anzi avanzarli quanto più possibile e sostenibile a ridosso della difesa avversaria.

Allegri avrà imparato la lezione?