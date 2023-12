Siamo all'antivigilia della sfidae l'attenzione si sposta, inevitabilmente, sullama reso impossibile dall'alto conguaglio (40 milioni) chiesto per il cartellino del serbo, e cheAnche perché Vlahovic non forniva garanzie sul piano fisico, in quanto sempre assillato dalla pubalgia. Anche Lukaku, nel suo ultimo periodo all'Inter, aveva avuto qualche problema fisico di troppo, però nella stagione corrente ha sempre giocato: 1.167 minuti, contro i 902 del serbo, fermatosi più volte per problemi diversi.Vero che 5 Romelu li ha messi a segno in Europa League, ma siamo così convinti che se la Juve avesse partecipato pure lei ad una competizione europea Dusan avrebbe migliorato di molto il proprio score?In tanti scaricano le colpe del basso rendimento di Vlahovic sotto portaI giallorossi in partita creano ancora meno occasioni da rete, però Lukaku riesce a segnare lo stesso. Perché negli ultimi 40 metri sa muoversi meglio, non sbaglia gli stop, sa crearsi opportunità pericolose.Dusan potrebbe sempre farci cambiare idea , ma da qui a fine stagione dovrebbe come minimo segnare 20 reti, e - ad oggi - la vedo dura.Lukaku avrà anche 7 anni in più, ma col lui al centro dell'attacco bianconero adesso la Juventus sarebbe probabilmentePerché avrebbe fatto vincere alla Juve qualche partita in più.C'è un altro confronto che Juve-Roma proporrà, e sarà quello tra. Entrambi forse , a meno di sorprese, non partiranno titolari, ma subentreranno a gara in corso. L'argentino ha dalla sua l'esperienza , un pregresso , del turco sappiamo ancora troppo poco. Però, a sensazione, Yldiz sembra avere più personalità e attributi di Dybala. E col tempo dimostrerà di essere più forte.