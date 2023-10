Per giustificare loche ha condizionato non poco l'andamento di Juventus - Verona si è fatto un. Quella cosa che serve per manipolare le situazioni e orientare i giudizi dell'opinione pubblica. In questo periodo ci si sta ricorrendo per questioni ben più gravi, maA cominciare dai. Per il primo si è tirato fuori un, dove la rete del possibile pareggio viola venne annullato per un impercettibile fuorigioco del giocatore viola Ranieri, ed infatti anche quella volta - come questa -. Non solo: in quell'occasione la rete viola venne pure viziata da un fallo, sul quale però la propaganda odierna sorvola. C'é pure una sostanziale differenza geografica: Ranieri era appostato sul secondo palo, mentre Kean ha iniziato l'azione sulla 3/4 veronese e stava correndo verso il centrocampo e non la porta.Sul secondo, la propaganda ha ammesso che, e per il regolamento (ottuso) è comunque fallo. Una forzatura esagerata, perché l'attaccante bianconero, a sua volta protagonista di unadopo essersi accorto che Kean era andato a segnare. Ma tutto questo il VAR e l'arbitro non l'hanno visto o voluto vedere.C'è poi l'episodio del, su cui la propaganda è stata lapidaria: il fallo lo fa lo juventino su Folorunsho, e non viceversa. Invece l'impressione è stata proprio al contrario.Maper un colpo sul petto sferrato a Djuric nel 1° tempo. L'intervento scorretto c'è, maessendo avvenuto in un normale contrasto di gioco. Ovviamente, però, il dibattito è stato spostato su questo episodio anziché sullo scempio generale compiuto durante tutta la gara da Var e direzione di gara, al punto che. L'abilità della propaganda sta proprio in questo, e sta funzionando.