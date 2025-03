Juvemania: corto muso e cori per Tudor. La musica è cambiata ovunque, anche in campo

Redazione Calciomercato

Se qualcuno cercava un ritorno autentico al passato, inteso come epoca vincente, cosa poteva esserci di meglio di un 1-0 con un rappresentante della Juventus in panchina? Per un momento, boomer e nuove generazioni hanno dovuto accontentarsi di essere uniti nella fede. E a Torino non è cosa scontata, anzi: è quasi un dramma. Perché di solito ci si ritrova solo dopo i traumi, e solo quelli vale la pena affrontarli insieme.



Ma alla fine contava vincere. Tudor lo aveva detto prima della partita e lo ha ribadito a fine serata: "Le emozioni? Sì, belle. Ma qua c'è da portare le partite a casa". Il resto passa in secondo piano, anche in un contesto in cui ogni sorriso è intriso di nostalgia, forza e sogni realizzati. No, ci sarà tempo per analizzare sguardi, espressioni e quel miscuglio di emozioni che diventa benzina quotidiana. Ora, la priorità è la qualificazione Champions.

E un vero effetto Tudor si è già visto? Sì, soprattutto nell'approccio. Poi, forse, è subentrata un po’ di paura. Ma la ricerca della verticalità era evidente sin dal primo minuto, amplificata dai gesti dell’allenatore, che ha anticipato i tempi della sua rivoluzione: esterni "ibridi", difesa a tre fin da subito, Vlahovic dentro e Kolo Muani fuori. Perché ogni secondo e ogni minuto hanno un prezzo altissimo, da evitare accuratamente di pagare. Ma la ricerca della verticalità era evidente sin dal primo minuto, amplificata dai gesti dell’allenatore, che ha anticipato i tempi della sua rivoluzione: esterni "ibridi", difesa a tre fin da subito,dentro efuori. Perché ogni secondo e ogni minuto hanno un prezzo altissimo, da evitare accuratamente di pagare.

Tutto, insomma, è andato nella direzione giusta.– vedi Kelly, ma anche Thuram – e Tudor avrà finalmente una settimana piena per preparare la sfida con la Roma, entrando ancor più nel cuore e nella testa della squadra.Uno scenario che nessuno alla Continassa vuole nemmeno prendere in considerazione.

Un passaggio di testimone, quindi, c’è stato.(che, va detto, non è stata sempre così brutta, anzi),: sacrificio e qualità possono coesistere.Solo un po'. Come un primo giorno di sole dopo troppi di pioggia. C’è chi si fida. E c’è chi, comunque, porta con sé l’ombrello.