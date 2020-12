Una vittoria convincente, nettissima da parte della Juventus che cancella immediatamente l’amarezza del mezzo passo falso contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale.Contro il Parma di Liverani la squadra bianconera ha sicuramente disputato una delle migliori partite stagionali.Decisivo il gol di Kulusevski in avvio che ha subito indirizzato in discesa la gara a favore della Vecchia Signora.Convincente la prova di Cristiano Ronaldo (doppietta) che ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, ha confermato che un campione del suo calibro può sbagliare una partita (e un rigore decisivo), come successo contro la squadra di Gasperini, due consecutivamente no.Strepitoso lo stacco in occasione del raddoppio bianconero, chirurgico il sinistro che ha chiuso la pratica ad inizio ripresa.Torna al goal anche Alvaro Morata, che conferma il rendimento altissimo in stagione interrotto solo in occasione dell’ultima, sfortunata, gara casalinga.Impeccabile la prestazione di Gianluigi Buffon che a quasi 43 anni dimostra di essere ancora un portiere affidabile e che non ha alcuna voglia di appendere i guanti.Terminare la gara senza subire gol è stata sicuramente una delle cose più importanti della serata bianconera, oltre alla prestazione di assoluto livello in termini di gioco della squadra di Pirlo che conferma che la strada intrapresa dopo la vittoria nel derby e soprattutto l’impresa di Barcellona è quella giusta e sui bisognerà continuare ad insistere già a partire della prossima partita contro la Fiorentina per recuperare posizioni in classifica e tornare nel posto che più compete alla forza dell’organico bianconero.Come confermato anche a caldo ai microfoni di DAZN da parte di Buffon, la squadra bianconera deve ora cercare di chiudere al meglio il 2020 per presentarsi agli scontri diretti del nuovo anno nelle migliori condizioni di classifica possibile, senza ulteriori ritardi che possano caricare l’ambiente di tensioni evitabili.La Vecchia Signora è ancora la squadra da battere in Italia, per forza, talento ed organico, e nonostante una prima parte di stagione per certi tratti balbettante resta indubbiamente la favorita per la vittoria finale.Chi vorrà vincere lo scudetto dovrà necessariamente battersi ancora contro la Juventus.@stefanodiscreti