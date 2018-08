2- alla Juventus vengono mandati via anche i top player che vogliono restareIl sorriso di Nedved, le tante trattative ancora “nascoste”, l’uscita di, la convinzione che a centrocampo manchi ancora qualcosa soprattutto a livello qualitativo.Tutte queste premesse ci inducono a pensare, che a meno di qualche invenzione tattica di(Bernardeschi sulla linea mediana?), la Juventus proverà ancora l’affondo per il rinforzo di qualità atteso a centrocampo.Milinkovic Savic il più economicamente alla portata (prestito altissimo con diritto di riscatto fattibile), Paulil sogno che riporterebbe il mercato della Juventus a voto 10 e lode, anzi 11!Ovviamente si parlerebbe di rinforzo a centrocampo esclusivamente nel caso Pjanic venisse confermato.Perché se ad un nuovo acquisto a centrocampo dovesse corrispondere un sacrificio così importante a quel punto, come nella trattativa, bisognerebbe fare tutte le valutazioni del caso e capire se davvero la Juventus ci ha guadagnato o meno.Negli ultimi 10 anni, soprattutto in Europa, ci è stato insegnato che a vincere sono sempre le squadre che cambiano di meno, che non vendono mai i propri top player mantenendo in pratica o quasi sempre lo stesso organico.La Juventus invece è un modello a parte. Ogni anno, pur mantenendo il livello di competitività a livelli eccelsi e aumentandone spesso anche il valore mette in atto delle vere e proprie mini rivoluzioni.A partire da Berlino in poi (ovvero da quando c’è Allegri) almeno 2-3 titolari della stagione precedente, per un motivo o per un altro, vanno via.Solo un caso che questa politica sia iniziata dall’arrivo di Allegri sulla panchina della Vecchia Signora? Può darsi. Anche se spesso, troppo, chi è andato via non ha lasciato parole dolci per l’ex Mister.Di certo, da ieri abbiamo la certezza che i top player vanno via dalla Juventus anche quando vogliono rimanere.Per anni la proprietà ma soprattutto la dirigenza attraverso le parole di Marotta ci hanno ripetuto il concetto che “Noi non vendiamo nessuno, ma se un giocatore decide di andare via come si è verificato negli anni passati, alla fine deve andare via perché tenere un giocatore controvoglia non è utile per nessuno”.Il ‘Pipita’ voleva rimanere in bianconero “Ho vinto due scudetti e due coppe Italia. La società ha deciso che non dovevo continuare lì e mi hanno fatto venire in una squadra dove mi hanno dimostrato tanto amore” ma è stato sbolognato al Milan per fare cassa.Non si poteva fare altrimenti? Giusto? Sbagliato?Solo il tempo potrà dirlo.Di sicuro da ieri abbiamo la certezza che la Juventus per propria necessità finanziaria vende i top player anche quando loro stessi vorrebbero restare in bianconero.@stefanodiscreti