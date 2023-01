Inutile nascondersi dietro a complicati giri di parole,Napoli puntato a distanza di sicurezza e freccia di sorpasso inserita per scavalcare il Milan a breve. Ottava vittoria consecutiva senza subire gol, ormai davvero una sentenza in casa juventina. Ennesimo successo ottenuto in Zona Cesarini a conferma di quanto la Vecchia Signora ci creda sempree non molli mai nulla anche perché può contare su una panchina di livello superiore.Questa Juventus è proprio la sua squadra ideale, porta inesorabilmente il suo marchio. Una compagine che crea forse troppo poco ma che subisce praticamente nulla ad ogni gara, consapevole della grande forza tecnica e fisica a disposizione e certa che prima o poi arriverà il goal decisivo attraverso una giocata del campione di turno.Stavolta a decidere la sfida ci hanno pensato gli ingressi dalla panchina diche si sono letteralmente inventati l’azione che ha portato al goal partita di Danilo. Davvero una giocata di livello a conferma della qualità della rosa bianconera, indiscutibilmente la migliore (o comunque tra le prime tre) del campionato. E ancora non sono rientrati tutti i campioni a disposizione.potendo continuare a contare sulla crescita esponenziale di Rabiot e sul recupero di Paredes. Il rendimento futuro della Vecchia Signora, con i recuperi di tutti gli assenti, è destinato solamente a migliorare.Ovviamente, dopo una lunga rincorsa come quella effettuata dalla Juventus in questi ultimi mesi, sarà fondamentale non perdere a Napoli, soprattutto per una questione psicologica.Va preparata al meglio il big match.Così come è stata preparato al meglio l’ultimo saluto a, l’ultimo capitano bianconero ad alzare al cielo la Champions League, prematuramente scomparso il giorno dell’Epifania tra le lacrime ed il dolore di tutti, nessuno escluso. Lo Stadium gli ha dedicato stupendi cori e striscioni, Gianluca Pessotto (suo ex compagno di squadra) delle parole meravigliose e strappalacrime nel pre partita., di non mollare mai proprio come faceva Gianluca, il capitano di allora, ai tempi della meravigliosa Juventus allenata da Marcello Lippi che dominò in Italia e nel mondo. Così come un segno del destino era già stato che l’ultima partita disputata dalla Juventus con Gianluca ancora in vita fosse stata proprio quella nella “sua”con lo striscione “Luca Vialli segna per noi” a campeggiare in trasferta che pochi giorni dopo a Torino si è trasformato, purtroppo, in un malinconico e doloroso coro di estremo saluto.@stefanodiscreti