La rivincita di Dybala. C’era una volta un numero 10 triste, schierato a 30 metri dalla porta avversaria, involuto, svogliato e finito sul mercato in estate dalla ricerca ossessiva di plusvalenza da parte della dirigenza bianconera pronta a scambiarlo addirittura per il Lukaku di turno.

Oggi, quella copia sbiadita di giocatore, quel progetto sfumato di fenomeno non c’è più ma c’è un campione vero che gara dopo gara si sta riprendendo alla grande la Juventus.

Una condizione psicofisica strepitosa quella di Paulo Dybala, assoluto trascinatore della Vecchia Signora in quest’ultimo periodo, decisivo anche e soprattutto nella vittoria per uno a zero contro l’Atletico Madrid, risultato che assicura ai bianconeri il primo posto matematico nel girone, primo vero obiettivo stagionale centrato.

Una prodezza assoluta la sua rete, celebrata con la lingua di fuori proprio come quell’altro 10 che tanto ha fatto sognare i tifosi della Juventus, soprattutto precisamente 23 anni fa quando consacrò la Vecchia Signora sul tetto del mondo.

Un plauso a Sarri per averlo recuperato completamente schierandolo attaccante, ovvero il ruolo che più di tutti gli si addice e ne valorizza il talento.



De Ligt, altro che pacco! - Da segnalare anche un’altra maestosa prova di De Ligt, impeccabile in tutte le chiusure e addirittura monumentale nel finale nel salvare il risultato con una scivolata strepitosa.

Il giovane talento olandese, dopo una normale fase di rodaggio compatibile anche con la sua età, sta crescendo partita dopo partita dimostrando che il prezzo pagato dalla Juventus in estate per il suo cartellino è stato un investimento più che giusto. Altro che pacco!

Coloro che speravano che la Vecchia Signora avesse preso la “sola”, il bidone, sono serviti.

De Ligt è destinato a diventare (se non lo è già) uno dei più forti difensori al mondo se non addirittura il più forte.



Ronaldo, che delusione! - Il più forte, però in senso assoluto, in questo momento non sembra assolutamente essere invece Cristiano Ronaldo alle prese con una condizione fisica non ottimale che ne sta fortemente condizionando il rendimento.

Nonostante la cornice della Champions League e l’avversario stimolante, che in passato ne ha sempre esaltato le prestazioni, il fenomeno portoghese è stato praticamente il peggiore della Juventus anche contro l’Atletico Madrid di Simeone, quasi a confermare questo periodo negativo che sembra si concluderà nei prossimi giorni con anche la certificazione della sconfitta più dolorosa, ovvero quella nel testa a testa con Leo Messi per la vincita del sesto pallone d’oro.

Vedere trionfare il “nemico” argentino sarà sicuramente una grande delusione per CR7 al quale non resterà allora che concentrarsi sulla Juventus sperando di pareggiare i conti l’anno prossimo avendo riportato nel frattempo la Vecchia Signora sul tetto del mondo proprio come fatto 23 (lunghissimi) anni fa da quel campione con la maglia numero 10 che tanto amava esultare con la lingua di fuori...