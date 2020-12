Un’altra vittoria per la Juventus che segue quelle contro il Torino nel derby prima e contro il Barcellona in Champions League poi.Un’altra vittoria in trasferta con tre gol realizzati per la squadra bianconera dopo quella del Camp Nou.Un’altra doppietta realizzata dal dischetto dall’implacabile Cristiano Ronaldo dopo quella davanti al “nemico” Messi.Finalmente la Juventus di Andrea Pirlo sembra aver imboccato la strada giusta della continuità.D’altronde, con l’equilibrio in vetta del campionato italiano di quest’anno (cosa che non si vedeva da tantissimo tempo in Italia), è fondamentale non commettere altri passi falsi.Certo, c’è grande differenza di prestazione tra la vittoria per 3 reti a 0 in Champions e quella per 3 reti a 1 nel posticipo contro il Genoa di Maran ma non è mai semplice passare da una competizione all’altra senza dover concedere qualcosa sotto il profilo della concentrazione.Non è stata una Juventus brillantissima ma dopo la “sbornia” spagnola ci può anche stare un parziale calo mentale.E poi, cercando di evidenziare le cose positive di cui discutere, finalmente è arrivato il tanto atteso goal di Paulo Dybala.Una giocata degna del suo talento che ha spianato la strada alla Vecchia Signora salvo dover poi esser bruscamente risvegliati dalla sberla di Sturaro (ancora lui…).Giusta e coraggiosa la scelta di Andrea Pirlo di puntare ancora sull’argentino titolare nonostante la squalifica ridotta ad Alvaro Morata (ovviamente subentrato poi nel corso del secondo tempo quando le cose si stavano complicando).Recuperare la “Joya” così come punti e posizioni in campionato è l’obiettivo principale della Juventus da qui alla ripresa della Champions League nel 2021.D’altronde come esposto anche ai microfoni nel dopo gara il numero 10 bianconero vuole restare alla Juventus, smentisce tutte le possibili frizioni con la società nonché le voci di una super richiesta economica in questo momento di grande crisi generale.In pratica, in meno di un mezzo pomeriggio, Dybala ha messo a tacere tutte le polemiche intorno alla sua persona, sia per quello che riguarda le prestazioni sportive che in riferimento al rinnovo del contratto in scadenza.A prescindere dal sorteggio Champions quindi, la squadra bianconera deve pensare adesso solamente a recuperare terreno in campionato perché una squadra con questo Cristiano Ronaldo, questo De Ligt, questo Cuadrado, questo Morata e ora anche finalmente con Dybala recuperato non può stare distante dalla prima posizione in serie A! Proprio non può.@stefanodiscreti