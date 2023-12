: finisce il dominio (o tirannia) della UEFA sul calcio continentale. L'attesa sentenza della Corte di Giustizia Ue ha infatti messo fine alla posizione dominante dell'ente di Nyon sul calcio. Di fatto, dando a ragione a chi si è battuto per essa. Quindi: la A22, ma soprattutto Perez, Laporta e Agnelli che ne sono stati i patrocinatori e fondatori.Naturale che le reazioni, i rigurgiti e i sussulti da parte delle istituzioni - UEFA in primis - ci sono stati e ce ne saranno anche nei mesi a venire, perché per loro è una sentenza indigeribile., com'era prevedibile, ma questo non sottrae forza alla sentenza. Che resta dirompente.Lo stesso format della A22, annunciato in contemporanea con il verdetto positivo della Corte UE, non sarà magari ancora quello definitivo, verrà rielaborato, eIl braccio di ferro con la UEFA continuerà, e la spunterà chi offrirà ai club il montepremi più alto.. Minacce che il presidente federale Gravina ha ribadito persino alla vigilia della sentenza UE. Ecco, da oggi il ridimensionamento suo e di Ceferin è nei fatti.E tutti coloro che lo avevano riempito di insulti e dileggiato in quanto presidente della Juventus ora dovrebbero chiedergli scusa, perché non c'era nulla di illegale nel proporre e organizzare un torneo alternativo alla Champions League.