Finalmente CR7. L’attesa è terminata. Sono finalmente arrivati i primi gol di Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera.Un boato pazzesco allo Stadium ha accompagnato la prima doppietta di CR7 in Italia.

Un gol, il primo, che forse avrei segnato anche io ma che è servito a scrollare di dosso quell’ansia da prestazione che stava avvolgendo il fenomeno portoghese da ormai qualche tempo.

Il secondo, invece, una classica giocata chirurgica e letale in contropiede degna del suo talento unico.

Nessuno, e ci mancherebbe pure altro, ha mai dubitato della classe di Cristiano Ronaldo in questa prima parte di stagione però questa attesa per il gol che non arrivava si stava dilungando oltre il normale.

La Juve batte il Sassuolo per 2 reti a 1, non senza difficoltà, e continua la fuga in vetta alla classifica. Inter a -8 e Roma a -7, solo il Napoli di Ancelotti prova a tenere il passo a 3 punti di distanza.

La realtà però è quella evidenziata nelle parole di Marotta, questo scudetto può perderlo solo la Juve. Lo può perdere solo Allegri, diciamolo. Se puoi permetterti di giocare male per un tempo e più ma con Douglas Costa, Pjanic, Bernardeschi e Cuadrado seduti vicino a te in panchina sai benissimo che puoi vincerla in qualsiasi momento con il cambio giusto.

Un buon Sassuolo ha tenuto il campo in maniera dignitosa giocandosela a viso aperto e uscendo dal campo a testa alta.



Bonucci, abbiamo un problema? Douglas Costa che brutto finale! Nel corso della sfida, oltre alla doppietta di CR7 e al ritorno di Dybala da titolare (anche se lontano dai suoi standard), da sottolineare l’ennesimo gol subito dalla Juventus, ancora una volta figlio di una disattenzione di Bonucci.

In tre partite su quattro la Vecchia Signora non è riuscita a mantenere la porta inviolata; in 3 gol subiti su 4 (il 75%) Bonucci ha perso la marcatura dell’avversario. Alla lunga questo può diventare un serio problema, soprattutto in campo internazionale dove la Juventus non ha tutto questo margine di vantaggio da giocarsi. Oltre il confine non esistono bonus.

Impossibile poi non parlare del bruttissimo gesto di Douglas Costa nel finale.

Invocato il suo ingresso da tutti, me compreso, per dare una scossa al gioco soporifero bianconero e applaudite ovviamente, una volta in campo, le sue fantastiche accelerazioni stavolta il suo comportamento extra tecnico va censurato al 100%. Indifendibile.

Non sappiamo cosa abbia generato tanta rabbia, non sappiamo cosa gli abbia detto Di Francesco ma vedere Douglas Costa perdere la testa in quel modo con prima una gomitata, poi una testata e poi addirittura uno sputo è stato davvero orrendo, difficile da spiegare ai piccoli fans bianconeri che assistevano la gara. Una follia assoluta.

La Juventus, nella storia, ha sempre dimostrato di distinguersi in queste circostanze.

Il giocatore però adesso non va né lapidato né crocefisso in sala mensa ma di certo le sue scuse su Instagram non possono bastare.

Serve una multa severa, dura, per far capire che certi gesti non sono tollerabili a questi livelli soprattutto se indossi la gloriosa maglia bianconera.



