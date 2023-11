, che in viola era diventato capocannoniere della Serie A e nella Juve non si riesce ad avere continuità in fase realizzativa.Ricordiamoci come venne presentato il serbo al suo arrivo a Torino, con la sigla DV9, perché alla Continassa erano convinti di aver sostituito sua maestà Cristiano Ronaldo con il miglior attaccante in circolazione.Sabato scorso le occasioni da gol create dalla Juve sono state tante, e spesso se le sono create da soli i singoli attaccanti, solo Dusan non ci riesce.Vive di exploit, vedi l'ultimo con la Lazio, illudendo tutti di essere tornato quello di prima, e invece poi non risegna per 50 giorni.Da luglio prossimo il serbo vedrà però raddoppiare il proprio stipendio da 7 a 14 milioni, com'era stato concordato al momento della sottoscrizione del contratto ritenendo di aver preso un centravanti che avrebbe potuto poi essere rivenduto ad un prezzo superiore agli 80 milioni spesi a gennaio 2021.Se Vlahovic non tornerà a segnare con regolarità, è possibile che la Juventus lo rimetta in vendita in estate o provi addirittura già a cederlo a gennaio, pur di evitare di arrivare al 1 luglio e pagarlo più di tutti gli altri componenti della rosa.