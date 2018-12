. Se davvero la Champions League rappresenta il primo obiettivo stagionale come sbandierato ai quattro venti, il turnover semmai va applicato nelle gare di campionato, anche se le avversarie di turno si chiamano Inter o Torino.Sicuro Allegri sarebbe finito sul banco degli imputati con tantissimi tifosi a chiederne la testa. Diciamolo,e non ci sarebbero stati record in Italia a ribaltare poi i giudizi.. Una sconfitta che davvero non ammette repliche e che ha evidenziato molti giocatori bianconeri sottotono, segno dell’impegno sottovalutato.. Serve un cambio di mentalità che ancora non arriva. Che poi, continuiamo a ripeterlo da anni,Non si riesce davvero a comprendere questa ossessione di dover schierare la migliore formazione nel torneo italiano, quando nella maggior parte delle partite basterebbero le “riserve” (se così si possono chiamare) per vincere.. Un gol di pregevolissima fattura e un altro ancora più bello annullato solamente per il fuorigioco attivo di quel. Il corposo turnover effettuato ha mandato un segnale sbagliato a tutto l’ambiente e al gruppo portando la squadra a sottovalutare l’impegno. Cosa che la Juventus in Europa proprio non si può permettere.. C’è quindi una grandissima differenza tra il rendimento offerto in terra nostrana e quello garantito in Champions League. E non può essere che a scavare questo solco sia solamente la mediocrità attuale del calcio italiano. Che certezze ci lascia questa brutta sconfitta in Svizzera? La consapevolezza che giocando come fatto nelle ultime partite del girone Champions, le possibilità di arrivare sino in fondo per la Vecchia Signora sono davvero poco probabili. Nonostante l’arrivo di CR7.@stefanodiscreti