Juvemania: certezze ed enigmi, l'Inter dirà dove potrà arrivare Thiago Motta

Ancora una volta, il sapore che ci resta addosso, uscendo dallo stadio, è quello di una felicità interrotta. Come un applauso che si spegne a metà, come una vittoria appena accennata. Si ondeggia sul filo sottile tra sogni e disincanto, tra promesse e attese.Lo ha dimostrato ancora una volta, trovando il vantaggio. Ma resta il dubbio di sempre: si può fare di più o è già un miracolo essere qui?

Un gruppo di ragazzi, eppure non basta. Serve di più. Più intensità, più dinamismo, più forza. Dove gli altri arrivano con l’astuzia, la Juventus deve farsi largo con il fisico e con il carattere, entrambi ancora in fase di costruzione. Non è attendismo, è un sentiero da percorrere. Il problema è il tempo: il calcio non aspetta, e ogni partita è una corsa sulle montagne russe, un giro che può portarti su o scaraventarti giù.

Si continuerà a provarci, a cercare una via d’uscita dal momento buio. Le cicatrici sono ancora lì, come ferite che non hanno avuto il tempo di chiudersi. Lo si è visto nel

, capace di domare il pallone da calciatore navigato. Sono stati loro i fari nella notte, insieme agli, abbandonando il dettaglio per guardare l’insieme, lasciandosi cadere nel gioco come negli esercizi di fiducia, sperando che qualcuno lo sorregga. Perché il tempo stringe, e il lavoro da fare è immenso.Il suo ingresso è stato spento, impacciato, un riflesso di qualcosa che non va. Un burnout calcistico difficile da sciogliere con una semplice panchina. Il rischio è quello di perderlo, pezzo dopo pezzo. Ma c’era un’altra strada? No, il campo ha dato ragione alle scelte di Motta.

E ora arriva la prova del fuoco. La Juventus deve rispondere alle domande più difficili: che fine farannoMcKennie, sospeso in una posizione ibrida e indefinibile. Gli esterni da mescolare, forse da rifondare. Ogni due giorni cambia tutto, e ogni due giorni servono risposte nuove. In bocca al lupo a Thiago, allora: la squadra sta cercando di riprendersi, ma ancora non trova il passo giusto. E viene quasi da pensare cheSe non fosse che questa storia l’abbiamo già sentita mille volte.