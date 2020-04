Voglia di ripartire



In una nota ufficiale la Uefa ha smentito che il 3 Agosto 2020 sarà la deadline entro cui disputare le finali di Champions ed Europa League. Alla “Domenica sportiva” il presidente della Federcalcio Italiana Gravina ha parlato della possibilità di terminare la Serie A addirittura anche ad ottobre, per evitare che la prossima stagione si giochi prevalentemente in tribunale (con contenziosi e ricorsi) piuttosto che in campo. E’ chiara la volontà di far ripartire l’intero movimento, sia in Italia che in Europa, per evitare il fallimento della stragrande maggioranza delle squadre che lo compongono. Compatibilmente con quanto di drammatico sta succedendo nel mondo, dando sempre la priorità massima alla salvaguardia della salute delle persone, se il Covid-19 dovesse allentare la morsa la data del 17 maggio potrebbe anche esser credibile per ripartire (lasciateci almeno un momento di ottimismo…), ovviamente con tutte le restrizioni del caso (partite concentrare in zone specifiche e a porte chiuse).



Giù le mani da Ronaldo e De Ligt



Questo pizzico di ottimismo che sta filtrando in questi giorni ha subito riportato alla ribalta il calciomercato, ovvero l’argomento che più di tutti appassiona i tifosi in Italia e nel mondo. Dalla Spagna continuano ad arrivare voci ogni giorno che vorrebbero il Real interessato prima a riportare Cristiano Ronaldo a Madrid e poi ad eleggere De Ligt come erede di Sergio Ramos. Ronaldo e De Ligt, ovvero i due giocatori dal valore più alto nella rosa bianconera. Ad oggi queste voci sono però totalmente infondate e prive di alcun riscontro. Pensare che la Juventus possa rinunciare a Cristiano Ronaldo dopo solo una stagione e mezza appare proprio non credibile. Ipotizzare poi addirittura che De Ligt, il giovanissimo difensore preso dall’Ajax a suon di milioni di euro la scorsa estate per “pensionare” Chiellini, possa esser venduto quando è chiara la volontà di ricostruire la difesa del futuro della Juventus su di lui appare pura follia. Se la Vecchia Signora vuole davvero restare competitiva a livello internazionale anche nei prossimi anni non può assolutamente prescindere dal duo CR7-De Ligt. Sono i giocatori, più di tutti gli altri, su cui Sarri (o chi per lui) dovrà puntare per arrivare all’ambita Champions League. Non sono solo i “giustizieri” di Allegri degli ultimi anni ma sono gli unici due giocatori della rosa bianconera che sarebbero titolari al 100% in qualsiasi altra squadra di club al mondo.



Rinnovo per tutti



Un altro argomento che tiene banco in casa Juventus è quello dei rinnovi.

Buffon, Matuidi, Pjaca. La linea guida di questi ultimi anni in casa bianconera sembra quella di rinnovare sempre a tutti, a prescindere. Il terrore di perdere giocatori a parametro zero con possibili minusvalenze in bilancio e la necessità di salvaguardare la possibilità di ottenere plusvalenze sta condizionando in modo decisivo la strategia della Juventus, passata, presente e futura. La Vecchia Signora continua ad avere una media età altissima come mai in passato nella sua storia. Non condividiamo sino in fondo questa strategia e ne abbiamo più volte esposto i motivi (ricordate il caso Mandzukic?), evidentemente le necessità di bilancio hanno però la priorità anche su qualsiasi discorso di natura tecnica. Se già nel corso della scorsa estate abbiamo assistito ad un mercato “anomalo” della Juventus, con il crollo degli incassi per l’emergenza Coronavirus e la situazione debitoria appesantita nonostante il taglio stipendi, la prossima sessione di campagna acquisti rischia di esser ancora più complicata e difficilmente comprensibile dall’esterno. Ma già tornare a parlare di calciomercato ci fa stare meglio; piccoli sprazzi di normalità in una quotidianità che non ci appartiene quasi più.