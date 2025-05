Juvemania: Conte tornerebbe anche senza Champions, ma mettendo le mani avanti

Redazione Calciomercato

, dentro la storia o fuori da essa. In un’annata costellata di esami da superare, di prove che avrebbero dovuto segnare la maturità di un progetto tecnico e umano, la Juve si ritrova ancora una volta davanti al bivio. Tante tappe non sono state superate. Troppe sono le occasioni perse. E allora non resta che dare a questa stagione un significato. Un senso compiuto. Qualcosa di vero, di tangibile, che vada oltre le parole, oltre le intenzioni.

in Laguna, e c’è quasi un sapore epico, garibaldino, nel modo in cui i tifosi si stringono attorno alla squadra come a un’ultima chiamata all’unità. Perché, e da un anno zero che ambizioni possono davvero nascere? Quali giocatori di valore possono essere convinti a sposare il progetto? Quali investitori possono credere in una Juve senza vetrina europea?, e una nuova costruzione.

, lo sappiamo. Niente è deciso finché non si spegne il cronometro dell’ultima giornata. Eppure, una cosa va detta con onestà intellettuale: la Juventus non ha meritato molto di più, lungo il percorso. Neanche domenica scorsa contro l’Udinese. Una partita che si sarebbe dovuta divorare – per superiorità tecnica, per fame, per necessità – e che invece si è vinta con fatica, 2-0, segnando nella ripresa, dopo un primo tempo in cui la paura di fallire era più forte del coraggio di osare., in una serata in cui fare il proprio dovere era già tutto. E questo, per paradosso, è già tantissimo.

, in particolare, raccontano molto più di quanto sembri: “Come si gestisce questa settimana? Come quella appena passata.È la pressione che si avverte nelle ossa, nei muscoli, negli occhi. È la consapevolezza che non ci saranno seconde occasioni. CheNon era scontato trovarsi ancora in corsa. Non era scritto che arrivasse questa possibilità. Ma ora che c’è, va afferrata con ogni energia residua. Con cuore, testa e gambe.

E allora sì, tutto si decide in novanta minuti. Come solo le grandi squadre, e le storie che contano, sanno fare.