Quando 2 anni fa scrissi dalle pagine di questa rubrica che vendere Pogba era una follia assoluta e che nella peggiore ipotesi di esser davvero costretti a fare cassa era nettamente meglio sacrificare Bonucci in molti non furono d’accordo.“Bonucci è il simbolo di questa Juve, è il leader. Non si tocca!” mi scrissero in tanti.Addirittura l’amico Giampiero Mughini nel suo libro sulla Juventus mi citò simpaticamente come “folle” per questa mia preferenza, considerazione ribadita poi anche nel corso di una puntata di Tiki Taka.Vendere Pogba, il miglior 1993 in circolazione, la considerai una vera follia e i fatti mi hanno dato pienamente ragione; il tempo, si sa, è galantuomo.A distanza di 2 anni ci ritroviamo adesso a bramare il possibile ritorno di Pogba, ormai definitivamente maturato e consacrato come fenomeno assoluto nel suo ruolo, mentre il “traditore” Bonucci è diventato un ospite indesiderato anche a Milanello e pronto ad esser sbolognato.Non contenti dell’errore compiuto 2 anni fa, adesso addirittura si parla di raddoppiare e nel corso delle ultime ore sta prendendo sempre più voce la folle idea di uno scambio tra Bonucci e Higuain.A sentir di questa trattativa, la Juventus quindi dovrebbe riprendersi il figliol prodigo, dopo un’annata quasi disastrosa e che ha visto svalutare al massimo il suo cartellino, e scambiarlo con l’attaccante più forte e decisivo del campionato italiano almeno degli ultimi 3 anni.Chi avrebbe vantaggio da questo scambio?Ovviamente il Milan che, dopo la lieta notizia di esser stata “ripescata” in Europa League, farebbe Bingo!D’altronde la squadra rossonera, nonostante la "cura" Gattuso dello scorso anno, ha ampiamente dimostrato che la più grande lacuna della rosa è indubbiamente quella della mancanza di un Bomber.In un colpo solo si libererebbe del “peso” Bonucci (sia economico che nello spogliatoio) e si porterebbe a casa un cecchino implacabile, che nelle ultime due stagioni ha abbassato la sua media realizzativa solo perché spesso schierato a centrocampo da Allegri.I tifosi rossoneri non stanno nella pelle...Rinforzare una possibile diretta interessata in questo modo sarebbe davvero incomprensibile.Il ritorno di Bonucci in bianconero sarebbe poi una variabile impazzita, sia per i nuovi equilibri che ormai si sono formati nello spogliatoio juventino sia per i rapporti pessimi con Allegri, che nel frattempo non sono stati minimamente ricomposti.Sacrificare Higuain, costringendo Cristiano Ronaldo agli straordinari (quando il Real Madrid gli ha sapientemente allungato la carriera centellinandolo al massimo nelle ultime stagioni), sarebbe già di suo un grande problema.Farlo rinforzando un’avversaria e riportandosi a casa una possibile bomba ad orologeria sarebbe masochista.Leonardo grazie per tutto quello che hai fatto onorando sempre la maglia bianconera ma la tua scelta l’hai fatta l’anno scorso, io oggi mi tengo stretto il “Pipita”.@stefanodiscreti