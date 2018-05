Il calciomercato estivo 2018 entra ufficialmente nel vivo. Con la chiusura anche della Champions League (a proposito, per la Juve è giusto avere rimpianti? Ne parliamo qui ) si è praticamente chiusa la stagione 2017/2018 per club. Ora non resta che concentrarci tutti sul prossimo Mondiale dove noi però purtroppo saremo solo spettatori esterni. Una tragedia sportiva italiana.Nel frattempo, in attesa del calcio giocato, con l’arrivo del caldo cominciano immancabilmente a moltiplicarsi le note “bombe” da insolazione. Il primo nome finito sulla giostra dei sacrificabili per finanziare la prossima campagna acquisti bianconera è quello di Gonzalo, sbarcato a Torino appena due stagioni fa per 90 milioni di euro. Sembra quasi che si stia cercando di capire l'umore, ovvero come la piazza bianconera prenderebbe in considerazione questa ipotesi. Partiamo da un presupposto chiaro., anzi si ingegna a scovare dei giocatori in giro che ne valorizzino e amplifichino ulteriormente le qualità.Discorso diverso invece è quando gli obiettivi futuri devono passare sempre e comunque da un risultato di bilancio economico positivo.. Classe 1987, oltre trent’anni e con Allegri che spesso lo schiera a 40-50 metri dalla porta limitandone fortemente l’apporto in zona gol, la Juve potrebbe davvero fare cassa con Higuain, tanto per vincere ancora in Italia probabilmente basterebbe anche il solo ritorno di Zaza, mentre per la Champions League (che viene da sempre considerata in società come un’opportunità e mai come un obiettivo primario) con il tipo di gioco di rimessa praticato da Allegri potrebbe essere, ancor meglio poi (per la società ovviamente) se in prestito. A quel punto, difesa e centrocampo, che sono stati indeboliti negli ultimi anni.Avrebbe anche un senso logico se proprio dobbiamo assecondarlo. Diciamolo, ogni estate sembra di trovarci all'interno del gioco dell’oca, costretti a dover ricominciare da capo.. Pare una. È ovviamente invece solo la conseguenza (nel bene o nel male) di amministrare le finanze in maniera meticolosa, primaria.Caldo a parte, personalmenteda mettere sul piatto. Solo un colpo di sole potrebbe giustificare questa trattativa.. Sarebbe bello vedere la Juventus giocare all’attacco e costruire occasioni da gol a ripetizione sfruttando l’enorme materiale tecnico tattico a disposizione davanti però ovviamente il tutto è collegato all’idea di gioco e alle ambizioni che Allegri avrà nel guidare la Vecchia Signora anche nella prossima stagione. Se nella testa del mister c’è l’idea di far continuare a giocare la squadra bianconera con il freno a mano tirato in Italia e se soprattutto in Europa si potrà vedere una Juve spregiudicata solo quando praticamente eliminata (vedi Londra o Madrid) allora il sacrificio di Higuain potrà anche esser sopportato con grande rammarico. Altrimenti il solo pensare di vendere il Pipita è folle a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di voler cambiare aria.@stefanodiscreti