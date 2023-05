Nuovo appuntamento con Juvemania, la rubrica in cui Marcello Chirico analizza tutti i temi riguardanti i bianconeri. Si parte dall’attualità e dalla vittoria sulla Cremonese per poi passare alle vicende fuori campo. Le tempistiche della sentenza al club sono state aggiornate: arriverà prima della trasferta di Empoli, Chiné e la Federazione continuano a divertirsi alle spalle della Juve. Ma il focus del video di oggi è sulle parole di Rocchi che di fatti differenziano gli episodi di razzismo nei confronti di Lukaku e Vlahovic. Il primo insultato da 217 persone, il secondo da un’intera curva ma i provvedimenti per i due attaccanti sono stati diversi. Il razzismo è a targhe alterne: quello che conta non è il colore della pelle, ma il colore della maglia