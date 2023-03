Il Derby d'Italia di domenica 19 marzo non si giocherà per lo scudetto, visto l'andamento del Napoli, ma è già capace di incendiare l'atmosfera. L'ex portiere interista Gianluca Pagliuca ha parlato di furti ai danni dei nerazzurri, confessando un cazzotto all'arbitro Ceccarini per il quale avrebbe meritato una lunga squalifica. Tutti gli episodi analoghi successivi al contatto Ronaldo-Iuliano non sono stati mai sanzionati, e l'unica squalifica di Calciopoli ha riguardato un arbitro che con la Juve non c'entrava nulla. C'è poi Beppe Severgnini, altro interista illustre, firma del Corriere della Sera, che rimprovera Allegri per il continuo riferimento ai 53 punti virtuali in classifica: "maleducazione civica", la chiama, definendola insita alla Juve. E il punto di vista dell'Inter su Calciopoli, con tutti i doli registrati a carico dei nerazzurri e poi finiti in prescrizione? Mai affrontati…