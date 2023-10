La Juve vince meritatamente il derby giocandolo solo un tempo. Soprattutto, passando dall'unica punta Kean- con l'abulico Miretti in appoggio -ad un reparto con finalmente 2 punte. Quando è entrato Milik sono iniziati infatti ad aumentare i tiri in porta e le occasioni, e subito dopo sono arrivati i 2 gol grazie anche al contributo di Milinkovic Savic con le sue uscite a vuoto.(il Toro non lo vince dal 2015).Vittoria che ha permesso ad Allegri di eguagliare così il record di stracittadine vinte da Trapattoni, anche se il Toro che incontrò in quegli anni il Trap erano di tutt'altra pasta rispetto a questo attuale, e infatti erano derby più incerti. Con questa vittoria la Juve resta così aggrappata al gruppo di testa in classifica, rosicchiando 2 punti all'Inter. Avrebbe potuto farlo anche col Milan se ai rossoneri fosse stato annullato il gol di Pulisic viziato da un controllo col braccio.perché DAZN ci ha fatto vedere l'episodio da tutte le angolazioni e il fallo è sembrato evidente a tutti., invece col Milan si sposta l'attenzione su Giroud portiere. Molto più probabile che, in settimana, la polemica la si faccia per Maignan e Theo Hernandez assenti nella gara con la Juve al rientro dalle Nazionali e Rabiot - diffidato - che invece sarà presente. Scommettiamo?