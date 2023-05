Impossibile non tornare sulla partita di ieri sera contro il Siviglia e non parlare della nuova sentenza che cadrà sulla Juve.Ma cominciando da ieri sera,Creando così poco, non si può segnare.. In più, ora Allegri ha tutti a disposizione, compresi Di Maria, Vlahovic e Chiesa, tutti recuperati. Compreso anche Kostic che non si è capito il motivo per il quale è stato sostituito.in campionato. Ma il nostro gioco è talmente impietoso e senza idee che la Juve non è riuscita a bucare il loro “muro” difensivo. É stato facile per loro non avere problemi.Una sola occasione clamorosa – e nemmeno così evidente – e poi il nulla. Nascosto per tutto il resto della partita. Non ci si può arrabbiare per la sostituzione di ieri sera. Ed ora, sembra incredibile dirlo, ma per andare in finale bisogna segnare. Bisognerà dare un segnale a Siviglia., trasferita In Veneto ma nata a Torre del Greco e cresciuta a Napoli, dove insegna anche all’Università.Speriamo abbia meno pressioni ma se detesti la Juve, la detesti sempre. Auguriamoci sia un giudice bravo ed imparziale.