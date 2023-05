La vittoria di Bergamo è importante e meritata: porta la Juve al secondo posto, che va mantenuto soprattutto per mettersi al riparo da eventuali penalizzazioni. Chinè avrà il coraggio di aumentare il salasso in base all'ampiezza della forbice? I bianconeri metteranno alla prova la Giustizia sportiva. Le motivazioni ci forniranno il perimetro entro il quale muoverci con le nostre opinioni, anche se resterà in piedi il discorso della UEFA.