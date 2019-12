Finalmente tridente. L’abbiamo a lunga invocato anche dalle pagine di questa rubrica. Il sogno dei tifosi, vedere contemporaneamente in campo sin dall’inizio il tridente Cristiano Ronaldo-Dybala-Higuain, si è finalmente concretizzato una domenica pomeriggio di Dicembre grazie alla presa di coscienza e di coraggio di Maurizio Sarri.

Certo, l’Udinese di quest’anno è davvero poca roba e farà molta fatica a restare in serie A, ma gli effetti del tridente sul gioco e l’esplosività offensiva della Juventus soprattutto del primo tempo sono sotto gli occhi di tutti. La squadra bianconera non segnava tre gol nella prima frazione di gioco da tantissimo tempo e mai in stagione aveva archiviato la gara in un così breve minutaggio.

La doppietta di Cristiano Ronaldo, le giocate di Dybala e Higuain, l’assist per il terzo gol di Bonucci di Demiral unito alla seconda prova convincente consecutiva in difesa di quest’ultimo, sono sicuramente le cose più liete di giornata.



Soluzione salva lacune di centrocampo? - Peccato per il gol subito in chiusura ad opera di Pussetto. Buffon ci ha provato in tutti i modi a mantenere la porta inviolata ma la squadra bianconera, soprattutto dal punto di vista mentale, nel secondo tempo ha staccato la spina lasciando per largo tempo il pallino del gioco e delle occasioni all’Udinese, alla ricerca della rete della bandiera per salvare l’onore.

E’ una Juventus che per oltre un’ora ha ben supportato il tridente davanti, in assenza di Pjanic, con un centrocampo più fisico e rapido di giocata rispetto al solito. Questo non vuol dire ovviamente che Miralem Pjanic sia diventato improvvisamente un problema per la Vecchia Signora, anzi. Però la sua grande capacità di tenere palla ed eleggersi (ed esser eletto) a fulcro del gioco bianconero rallenta spesso, anche involontariamente, l’azione bianconera.

L’impressione è che per sopperire alle lacune evidenziate dal centrocampo nella prima parte di stagione, il tridente ovviamente se ben supportato sia la soluzione giusta per porre rimedio. Ci saranno certo gare in cui si potrà andare in difficoltà ed in inferiorità numerica nella zona nevralgica del campo, ma quale difesa dormirà sogni tranquilli sapendo di dover affrontare tutti insieme contemporaneamente CR7, il “Pipita” e la “Joya”? La risposta, la soluzione, è tutta lì. Se l'ambiente juventino tutto entra nell’ottica che con quei tre davanti si parte sempre da almeno un gol di vantaggio e che anche rischiando tanto comunque segnare una rete più degli avversari è l’ipotesi più probabile per ogni partita ci sarà allora davvero da divertirsi.

Ma serve equilibrio e sopratutto coraggio.