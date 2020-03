Sono giorni sempre più confusionari quelli che stiamo vivendo. Assistiamo inermi alla pandemia che sta devastando il mondo sperando che questo incubo possa terminare in fretta. Ogni aggiornamento quotidiano è un bollettino di guerra. L’immagine di Papa Francesco che prega addolorato e solitario sotto la pioggia incessante in una deserta Piazza San Pietro rimarrà per sempre impressa nelle nostre menti e nei nostri cuori.Taglio degli stipendi, prolungamento della stagione, playoff: ce n’è per tutti i gusti. C’è chi vorrebbe terminare la stagione già qui perché non ci sono più i presupposti per ripartire e chi invece cerca ancora di salvare il salvabile. Le società stanno facendo i conti con una crisi devastante senza precedenti, con il rischio anche di perdere i pagamenti dei diritti televisivi a breve.. Questo è il momento di metter da parte l’ingordigia, dinanzi soprattutto alle difficoltà di stipendio che avranno da qui in avanti le categorie meno privilegiate che costituiscono la maggioranza del paese e del mondo, i tifosi ovvero i veri innamorati di questo sport.SCUDETTO A TAVOLINO? NO GRAZIE - Se non ci saranno le condizioni per ripartire, giusto fermarsi piuttosto che rischiare la salute di chicchessia per evitare il tracollo finanziario del sistema. Se servirà ripartire da zero, come nella maggior parte degli altri sistemi economici, che lo sia fino in fondo. E se davvero la stagione sportiva fosse finita qui, che fare? Convalidare l’attuale classifica finale o annullare tutto? Di certo, la Uefa, avrà l’obbligo di definire una linea guida valida per tutti i paesi europei. In questo momento, la cosa da evitare di più sono le polemiche. Bisogna restare uniti, remare in unica direzione, quella della ripartenza.Se l’Uefa dovesse obbligare le singole squadre europee in testa è un conto, altrimenti ci aspettiamo una decisione unidirezionale, forte, in merito da parte della proprietà bianconera. Proprio ieri su Twitter, il Presidente Andrea Agnelli (che usa sempre con molta parsimonia i social) si è lasciato andare ad un like su un post di tifosi juventini che recitava queste parole: “Sarebbe meraviglioso che ci assegnassero lo scudetto in base alla classifica attuale. E sarebbe ancora più meraviglioso che noi dicessimo: no grazie.”, lasso di tempo insufficiente anche solo per la semplice lettura di un fascicolo di oltre 7.000 pagine. E’ notizia proprio di questi giorni che Antonio Giraudo, ex dirigente bianconero, ha presentato ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Se venisse confermato che il processo di Calciopoli abbia violato dei diritti dell’uomo ci renderemmo ancora più conto di quanto sbagliato sia vantarsi di un titolo non vinto sul campo.