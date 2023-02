Traendo spunto da, è opportuno prendere spunto dallo striscione apparso in curva durante la partita di ieri. Perché i tifosi francesi attaccano la Juve? E' il risultato della campagna della Magistratura in relazione all'inchiesta Prisma. E che dire di quello che è successo a Kostic a La Spezia non messi a referto dagli ispettori?