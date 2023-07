Massimiliano Allegri è stato chiaro e lo ha ribadito anche con le sue ultime dichiarazioni: l'obiettivo fissato per la Juventus è la Champions League, i primi quattro posti della classifica di Serie A. Sicuramente è l'obiettivo minimo, ma i bianconeri possono davvero accontentarsi di questo? Le mosse di mercato sembrano indicare altro. Se Allegri sta cercando di far acquistare Lukaku e Kessie, significa che punta al bersaglio grosso in campionato. Scaramanzia o precauzione qualora non si concretizzassero le cessioni necessarie a completare i colpi?





E proprio sulle cessioni si concentra, con il viaggio a Londra per piazzaread esempio, ma l'attenzione è tutta per. Allegri ha confermato che il serbo è ancora afflitto da pubalgia, ma non dovrebbe pregiudicare una ricca cessione dell'ex Fiorentina. Se Giuntoli non riuscirà a completare le cessioni proverà comunque a regalare ad Allegri i giocatori richiesti, magari in prestito.La certezza è una sola: se Giuntoli si muove su questi nomi è perché queste sono le richieste di Allegri e lui sta cercando di accontentarlo il più possibile.