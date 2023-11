Ancora non si sa se Fiorentina - Juventus verrà disputata domenica sera, perché molto dipenderà dalla situazione meteo in Toscana. Al momento le autorità preposte all'emergenza sono ottimiste, in quanto la situazione è in miglioramento e il rinvio della gara del Franchi al momento non rappresenta una priorità.



Chi però ha già deciso che la partita non si debba giocare è la curva Fiesole, che ha prodotto un comunicato molto perentorio nel quale si impone il rinvio in modo "netto, deciso e perentorio". In pratica la Fiesole si è sostituita a Questura, Protezione Civile e Regione Toscana, le uniche che hanno la facoltà e il potere di prendere questa decisione. Ovvio che se non ci saranno le condizioni per poter far disputare in sicurezza Fiorentina - Juve, la gara verrà rinviata, ma non lo stabilisce di sicuro la Fiesole.



Fiesole che, sempre nel medesimo comunicato, scrive : "pretendiamo il rispetto per le vittime". Un rispetto sacrosanto, ci mancherebbe. Quello che però proprio loro non portano da 38 anni nei confronti delle vittime dell'Heysel, o che imbrattano i muri del Franchi con scritte ignobili contro Gaetano Scirea, morto in un tragico incidente stradale. Il rispetto va portato a tutti i morti, sempre, e non a targhe alterne: a quei poveretti che sono affogati nei giorni scorsi a Ripa di Bisanzi, così come a tutti quei giocatori della Viola tragicamente scomparsi prematuramente come Borgonovo, Beatrice, Mattolini, Bertini, ma anche a tutti gli altri. Altrimenti si fa solo dell'ipocrisia.