Lo Juvemania di oggi analizzerà la partita della notte tra Juventus e Real Madrid, amichevole vinta dai bianconeri. Bene nei primi 25’, poi ci sono state alcune difficoltà che ha visto la Vecchia Signora subire tanto, troppo. La Juve è stata attenta in difesa, la squadra aveva voglia di portare avanti il risultato. Mi piacerebbe vedere una Juve che gioca ad alta intensità per almeno un’ora, non solo 25’.



Gol decisivo di Vlahovic: ecco, il giocatore va valutato per una stagione e mezza, non per questi 10’. La Juve ha bisogno di un Vlahovic goleador, in stile Fiorentina. Ma la dirigenza ci crede davvero? Se sta affondando per Lukaku, non credo. Questa rete non cambia la valutazione di Vlahovic.