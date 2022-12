Il mondiale è giunto all’ultimo atto; finalmente la sosta invernale subordinata al dio denaro del Qatar è giunta quasi al termine., per ora solo in amichevole ovviamente, ed ha reiniziato lì da dove aveva finito ovvero vincendo. Certo il successo ottenuto a Londra contro l’Arsenal conta poca da un punto di vista complessivo stagionale ma è sicuramente un’iniezione di fiducia per i tanti giovani che continuano a mettersi in mostra con la maglia bianconera.Prima di parlare di campo però permettetemi di inviare un commosso saluto alle famiglie di Sinisa Mihajlovic e di Mario Sconcerti per le dolorose perdite subite in questi ultimi tragici giorni.Mi era capitato di rivedere Sinisa nel corso della presentazione della biografia di Zdenek Zeman, scritta dall’amico Andrea Di Caro, solamente poco più di 15 giorni fa e sinceramente speravo in un finale diverso. Purtroppo però la malattia, quella malattia, non fa sconti a nessuno: guerrieri, ricchi, famosi…Il direttore invece, con il quale ho avuto la grande fortuna di poter collaborare in tutti questi anni qui a Calciomercato.com, in tv e sulle frequenze di TMW radio, se n’è andato all’improvviso, davvero inaspettatamente. Che la terra sia lieve ad entrambi, mancheranno tantissimo al calcio italiano ma mancheranno soprattutto ai loro cari.Le mie più sentite condoglianze alle rispettive famiglie.Torniamo a parlare di calcio però per alleggerire i toni dell’editoriale e cercare di nascondere, almeno in apparenza, la grande tristezza.In attesa che Federico Chiesa torni totalmente a disposizione a tempo pieno (è assolutamente normale in questa fase incorrere in piccoli pit stop da affaticamento) la Juventus però può davvero fare affidamento su Iling Junior, il promettentissimo calciatore bianconero che non ha ancora compiuto 20 anni ma che già si è affacciato con prepotenza nel calcio che conta.Il giovane inglese, prodotto del vivaio del Chelsea, sembra avere davvero un’altra marcia rispetto ai suoi coetanei e non solo e può davvero rappresentare un’alternativa di primo livello per Allegri, soprattutto sino a che su Chiesa non si potrà contare al 100%., sia durante che nel dopo partita, il peggio sia dentro che fuori dal campo sembra davvero superato.Dentro perché a poco a poco la Vecchia Signora sta recuperando tutti i calciatori andati al mondiale o precedentemente infortunati con l’eccezione di Paul Pogba che è ancora ad oggi, purtroppo, un oggetto misterioso in casa Juve.Fuori perché, a parte il rammarico di non avere più come suo presidente l’amico Andrea Agnelli, la situazione si sta stabilizzando e nell’ultimo periodo si sta tornando a parlare prevalentemente di calcio giocato e non di tribunali e sanzioni.La Juve che ha vinto a Londra è stata molto “Allegriana” nel modo di intendere la partita.Grande sacrificio e difesa ad oltranza con ripartenze al bisogno senza quasi mai tirare in porta, rischiando però davvero pochissimo se non per singoli errori difensivi.Sicuramente non farà testo per il prosieguo della stagione però nonostante le tantissime assenze la Juventus sembra non aver perso il vizio fondamentale e decisivo degli ultimi tempi: quello del clean sheet. E con la lunga sosta che è stata costretta a subire (come tutti gli altri club) non è cosa da poco!@stefanodiscreti