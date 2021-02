La strada giusta



La Juventus continua il buon momento di gioco e risultati dell’ultimo periodo e vince in rimonta a San Siro contro l’Inter nella partita di andata della semifinale di Coppa Italia, vendicando la brutta sconfitta del mese scorso in campionato.

E dire che la gara era iniziata nel peggiore dei modi con il gol di Lautaro Martinez (su mezza papera di Buffon) che aveva sfruttato a pieno l’errore difensivo bianconero.

La squadra di Pirlo stavolta non si è scomposta più di tanto però, a conferma della ritrovata solidità acquisita nelle ultime settimane, e grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo l’ha addirittura ribaltata.

Prima dal dischetto per il rigore concesso al VAR dall’arbitro Calvarese (fallo tanto netto quanto ingenuo di Young su Cuadrado) e poi sfruttando con assoluta furbizia il clamoroso errore confezionato dalla coppia Bastoni – Handanovic.



Buffon si riscatta



Una grande risposta da parte della Vecchia Signora, soprattutto in termini di tenuta fisica e mentale.

Nella ripresa la squadra allenata da Antonio Conte ha cercato in tutti i modi di recuperare la sfida anche in vista della gara di ritorno che si disputerà la prossima settimana a Torino ma ha dovuto scontrarsi con la crescita progressiva della difesa juventina, dove prima si è riscattato totalmente Demiral con un salvataggio clamoroso su Sanchez (che vale, se non più, di un goal) e poi Buffon, assolutamente strepitoso nel chiudere la porta dinanzi a Darmian con un intervento degno dei vecchi tempi.

In mezzo una gara di grande sostanza da parte della Juventus con anche buone prestazioni di Rabiot e Bernardeschi, alternative schierate da Pirlo per far rifiatare Arthur e Chiesa in vista della prossima delicatissima sfida di campionato contro la Roma di Fonseca.



Crescita evidente



Ci troviamo dinanzi ad una crescita evidente da parte della squadra bianconera che, una volta recuperati praticamente tutti gli assenti (manca solo Dybala), sta pian piano tornando ai livelli delle scorse stagioni.

Certo, recuperare in campionato dopo l’avvio con Handicap non sarà per niente facile. Anzi.

Giocando ogni 3 giorni il rischio di “toppare” una nuova partita è sempre dietro l’angolo ma finalmente, come già evidenziato nel corso delle recenti puntate di Juvemania, la squadra bianconera è tornata a fare paura agli avversari, cosa che ad inizio stagione non capitava praticamente mai nemmeno quando la Juventus vinceva.

Quest’ultima cosa è proprio l’evidenza della crescita a cui Pirlo sta lavorando sodo.

La vittoria in trasferta ha messo una seria ipoteca per l’accesso in finale della squadra ma non bisognerà assolutamente sottovalutare le capacità dell’Inter di ribaltare i pronostici, anche per via del recupero di Hakimi e Lukaku (squalificati nella gara di andata), giocatori fondamentali all’interno della scacchiera tattica di Antonio Conte.

Andrea Pirlo ha dimostrato di aver fatto tesoro degli errori evidenti commessi in Campionato.

Per ottenere la qualificazione in finale dovrà proseguire su questa strada, cercando nel frattempo di non perdere ulteriori punti in campionato nella sequenza di sfide Roma-Napoli.

@stefanodiscreti