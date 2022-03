Non era facile ripartire subito dopo la clamorosa umiliazione subita in Champions League ad opera del Villareal.Non era facile anche se l’avversario di turno era la Salernitana fanalino di coda in Serie A; c’era bisogno di una pronta risposta e reazione è stata.La coppia Dybala – Vlahovic ha archiviato rapidamente la gara con il più classico dei risultati, 2 a 0, ed il futuro della Juventus in campionato è rimandato a dopo la sosta per le Nazionali.Lì capiremo, alla ripartenza, il tenore dell’ultima parte di stagione dei bianconeri, il terzo atto di questo campionato complicato.Senza le prime 4 giornate disputate con il freno a mano tirato e con un Allegri ancora arrugginito dal biennio di disoccupazione la Juventus sarebbe adesso in testa alla classifica.Chissà poi come sarebbe stata la stagione della Vecchia Signora se avesse potuto disporre sempre della coppia Vlahovic – Dybala.Di certo, la sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi alla ripartenza sarà praticamente una finale.Molto, se non tutto in casa bianconera, passerà proprio da quella gara.Un’eventuale vittoria aprirebbe uno spiraglio ad una miracolosa rimonta che solo qualche mese fa sembrava assolutamente impossibile.Un risultato negativo invece porterebbe la squadra di Massimiliano Allegri a doversi guardare più le spalle per mantenere il quarto posto in campionato piuttosto che sognare la rimonta scudetto.Adesso tutti concentrati a tifare per la nazionale di Mancini e scongiurare un altro mondiale da spettatori che sarebbe devastante in negativo per l’intero movimento nostrano ma tra poco più di una settimana Allegri dovrà preparare al meglio la partita che forse più di tutte in stagione potrebbe essere decisiva per giudicare (e giustificare) complessivamente il suo ritorno sulla panchina bianconera.@stefanodiscreti