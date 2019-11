Nel corso di una delle rubriche precedenti ci siamo chiesti che Juve avessero davvero in mente Paratici e Nedved. Avendo messo praticamente in vendita la scorsa estate tutta la rosa bianconera alla ricerca di plusvalenze e liquidità finanziaria ( il prospetto per l’aumento di capitale ci ha spiegato adesso anche il perché) ovviamente il dubbio, la curiosità (ormai fine a se stessa) è comunque cercare di capire quali sarebbero stati i giocatori che avrebbero fatto parte della stagione numero uno della Juve di Sarri. Uno di questi sicuramente èla scorsa estate; il classe 1997 italiano era stato praticamente bloccato con un blitz ( anticipato anche da noi nel corso di questa rubrica) che di fatto l’aveva trasformato in un prossimo giocatore della Vecchia Signora.Cosa è successo poi?(con tutte le dovute proporzioni del valore dei giocatori)? Probabilmente no. Se la Juventus avesse avuto le certezze e le risorse necessarie per affondare il colpo non si sarebbe sicuramente fermata al sentimentalismo di Commisso ma avrebbe cercato fino all’ultimo giorno di mercato di portare Chiesa in bianconero. Il vero problema, per la campagna acquisti juventina e per il realizzarsi della trattativa, è che nel frattempo la dirigenza bianconera ha incontrato difficoltà enormi nel vendere e fare cassa come mai era capitato prima in passato nel corso della sua storia.(che oggi vengono ovviamente benedette) ma anche quelle di Cuadrado, Mandzukic e forse Douglas Costa hanno fatto si che la Juventus sia stata di fatto costretta a rimandare questo colpo perché non solo non aveva la liquidità necessaria per forzare la mano a Commisso ma soprattutto avrebbe dovuto inserire poi il calciatore italiano all’interno di una concorrenza spietata perché nel frattempo non si era riuscita a liberare di alcuna casella in attacco.a comporre il tridente dubitiamo che per Federico Chiesa ci sarebbe stato molto spazio in questa Juventus. Forse avrebbe potuto sfruttare i problemi fisici di Douglas Costa per esser considerato di fatto la sua alternativa. Con l’arretramento di Cuadrado in difesa poi avrebbe sicuramente subito scalato gradini nella gerarchia per candidarsi per un posto sulle fasce offensive della Vecchia Signora. Per la sua duttilità tattica, la sua rapidità e la sua freschezza (collegata alla giovane età) è sicuramente un giocatore che piace a Maurizio Sarri.La Juventus che ha la media età più alta di tutta la serie A (non dimentichiamolo questo) ha l’assoluta necessità in un futuro nemmeno troppo lontano di svecchiare la squadra.. Di certo però oggi non sarebbe titolare in questa squadra. E quindi l’aver posticipato la trattativa alla fine si è probabilmente rilevato un vantaggio per tutte le parti in causa, tranne evidentemente per il conto in banca della giovane ala italiana...