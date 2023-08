Il mercato estivo della Juventus può tranquillamente considerarsi chiuso, anche se mancano ufficialmente 6 giorni alla fine. Al massimo ci sarà ancora qualche uscita, ma nessun ingresso. Perché la Juve non ha incassato abbastanza per acquistare nuovi giocatori. Colpa di Giuntoli? No, lui stesso sapeva che non avrebbe avuto a disposizione un budget da parte della società e avrebbe dovuto muoversi col "fai da te". E le offerte desiderate per alcuni giocatori non sono arrivate.



Vlahovic è rimasto, ma se il Chelsea avesse raggiunto la cifra chiesta dalla Juve sarebbe sicuramente stato venduto e Lukaku non sarebbe stato dirottato alla Roma. I tifosi gioiscono, perché il belga non lo volevano, ma DV9 sappia però che quest'anno dovrà fare 20 gol.



Sono quindi rimasti gli stessi giocatori, con lo stesso allenatore. Quelli che, nelle ultime 2 stagioni, non hanno vinto nulla. Per tornare ad essere tutti insieme Juventus dovranno cambiare la propria testa sia i calciatori, dando di più delle altre stagioni, e Allegri, modificando pure lui la propria filosofia di gioco. Seguendo quanto detto da Chiesa dopo Udine: "dobbiamo giocare un calcio più moderno, europeo, d'attacco".



A cominciare già domani col Bologna, anche per sfatare il tabù dell'ultimo triennio, ovvero quello di non riuscire a vincere di seguito le prime 2 partite del campionato. L'ultima volta è capitato con Sarri.



Eppoi c'è Pogba: riaverlo in piena efficienza significherebbe molto per questa Juventus.