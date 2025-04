Juvemania: Motta sul divano a guardare la Juventus fiorire. E' successo, ma senza di lui

Redazione Calciomercato

C'è qualcosa di poeticamente crudele nell’immagine diseduto sul divano, a guardare la sua Juventus fare — finalmente — la Juventus. A vederla fluida, aggressiva, verticale. Vederla sorridere. Vederla vincere. Tutto ciò che aveva in mente, ma che non è mai riuscito a far accadere.È uno spettacolo familiare, quello andato in scena contro il Lecce, e forse proprio per questo ancora più doloroso per chi, come lui, avrebbe dovuto esserne il regista. Perché i volti sono quelli su cui aveva puntato. Le idee, anche. Ma la differenza è che adesso l’orchestra suona. E il direttore è un altro.

C’è Vlahovic, il centravanti che Motta ha provato a rieducare con pazienza certosina, ma senza mai riuscire a farlo uscire davvero dai suoi automatismi. Eppure, eccolo lì: due assist, movimento continuo, partecipazione lucida e altruista. C’è Koopmeiners, il grande equivoco tattico di stagione, spaesato come un attore fuori parte. E invece oggi è padrone del palcoscenico, nel ruolo che conosce meglio e in un copione finalmente a misura di talento. C’è Nico Gonzalez, che sembrava sempre fuori fuoco, ma che oggi ritrova la nitidezza di un giocatore vero, utile, coinvolto.

Sono i suoi giocatori. Le sue scommesse. Ma non è più la sua squadra.: linee alte, rotazioni, centrocampisti fluidi, calcio proattivo. Ma si è perso in mezzo alla prudenza, schiacciato dal peso di una maglia che non ti chiede solo idee, ma anche risultati. E personalità. E polso.È come se avesse impacchettato tutto con cura — il piano, i dettagli, i protagonisti — e poi si fosse dimenticato il biglietto per lo spettacolo.

La verità più tagliente è che Motta non aveva torto. Voleva un certo tipo di calcio, voleva un certo tipo di protagonisti, voleva una Juve diversa. E quella Juve, adesso, esiste. Solo che è arrivata senza di lui. Perché nel calcio non basta avere ragione. Bisogna averla subito.La sua Juventus è rimasta un’idea bellissima chiusa in una cartella piena di fogli spiegazzati. Quella di Tudor, invece, è già scritta sul campo. E piace, diverte, convince. Fa rumore.Non ci sarà redenzione per Motta in bianconero. Nessun ritorno da eroe incompreso. La sua avventura a Torino è finita nel peggiore dei modi: non con un naufragio spettacolare, ma con un lento svanire. Un’evaporazione. Oggi la Juve brilla, e lui non c’è.