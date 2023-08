Lo Juvemania di quest’oggi torna sul tema del mercato bianconero. Un mercato bloccato che non ha avuto altri colpi all’infuori di Weah.







Si parla dello scambio di Lukaku-Vlahovic ma tutto tace al momento. Si pensava che con l’arrivo di Giuntoli la situazione si sbloccasse e invece niente. Bisogna vendere per acquistare. Zakaria è in trattativa da due mesi con West Ham e Monaco, McKennie forse rimane. E Vlahovic? La Juve non ha ricevuto l’offerta che vorrebbe. Se non si sblocca tutto ciò, si rischia di avere la stessa rosa dello scorso anno e mancano meno di 15 giorni dall’inizio del campionato.



È preoccupante. Vlahovic stesso rischia di rimanere, non sta forzando la cessione come Dybala, anzi: rimarrebbe volentieri a Torino. Quindi si aspettano i vari incastri ma, a ora, è tutto fermo. Ci sono miglioramenti sul gioco ma la rosa è la medesima. E il campo ha già parlato: la Juve ha bisogno di colpi, specialmente un attaccante.