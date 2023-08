Ormai non ne parla quasi più nessuno, perché dopo le penalizzazioni (punti in classifica + multa) date alla Juventus, l'inchiesta Prisma non è più d'attualità. E allora ne riprendiamo a parlarne noi in JuveMania visto che ogni tanto spunta una novità.

L'ultimissima riguarda la decisione della Procura di Bologna di archiviare la vicenda riguardante il trasferimento di Orsolini dalla Juventus al Bologna, non avendoci trovato nulla di penalmente rilevante.

L'ennesima dimostrazione di come sia troppa affrettata e superficiale la giustizia sportiva nelle proprie inchieste e conseguenti sentenze. Ma la Juventus ha pagato e nessuno la risarcirà, al contrario la Federazione si è pure arricchita coi 710 milioni fattele pagare per il patteggiamento. Tutto giusto così, presidente Gravina?