Juvemania, 15° pareggio: si gioca per non perdere, troppo poco per la Champions e per la vera Juventus

Redazione Calciomercato

Diche si divora una chance a porta vuota da fare impallidire le leggi della probabilità? Delle verticalizzazioni sbagliate, che nascono dai piedi di giocatori che dovrebbero – dovrebbero! – avere quella giocata scritta nel DNA? Di, che mette il freno a mano con un 3-5-2 prudente e tienea marcire in panchina per troppo tempo, rinunciando a quel briciolo di imprevedibilità che il portoghese avrebbe potuto garantire?Di chi è la colpa? Qualcuno ce lo dica. Qualcuno abbia il coraggio di alzare la mano e chiarire. Perché: “La direzione è quella giusta, la Champions è a portata, c'è equilibrio”. No.E la verità è che. Timida nei momenti decisivi, timida nel prendere in mano le partite, timida nel carattere.

Ma i due punti persi gridano più forte del punto guadagnato. Perché la Juventus ha avuto le sue occasioni. Ha avuto margine per chiuderla. E quando l’occasione è arrivata, nei piedi di Alberto Costa, la risposta è stata la peggiore possibile: un errore clamoroso, l’immagine plastica di una stagione che ha lasciato solo interrogativi.Ma non possiamo, non dobbiamo, fermarci ad Alberto Costa. O a, che. O a, che n. O aNo. Il punto è più profondo: il punto è come si è arrivati qui. A questo. Il punto è cosa non ha funzionato. E soprattutto:

L’avevamo scritto una settimana fa. Oggi è ancora più chiaro., nel post-partita. E ci mancherebbe. Il suo piano gara ha retto per buona parte del match.O almeno, non di quella che i tifosi e Tudor hanno conosciuto e amato per decenni.

Di momenti sfavorevoli. Ma nemmeno questo sarebbe onesto. PerchéE il prezzo di questa mentalità è sotto gli occhi di tutti, e nei 15 pareggi in questo campionato.