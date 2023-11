Non è vero che non importante come finisca domani sera il. E' importante eccome! Tant'è vero che Simone, perché sa quanto sia importante assicurarsi uno dei 2 scontri diretti del campionato e prendersi 5 punti di vantaggio sulla Juventus.- che è indubbiamente favorita - aggiungendo che, a questo punto della stagione, il risultato di domani sera conta poco.Certo, se si ragiona sulla distanza, è evidente che con 6 mesi ancora da giocare una sconfitta a fine novembre comprometterebbe poco. Ma è pura teoria matematica. Poi, è vero che durante una stagione può capitare di tutto, con le Coppe di mezzo e alle quali la Juventus non partecipa (ed è sicuramente un vantaggio), però - lo ripeto -. Meglio un pareggio, almeno manterrebbe tutto inalterato. E. Deve evitarlo, altrimenti si troverebbe a dover inseguire un Inter con una rosa più forte e più lunga di quella bianconera.Allegri ha mischiato parecchio le carte sulla formazione di domani, e ci sta un po' di pretaticca prima di una gara del genere. Non si è capito segiocherà o andrà solo in panchina, chi potrebbe sostituirlo, e chi metterà in attacco, perché anchesembrerebbe essere tornato ad avere pure lui delle chance. Un bel rimescolamento. Ma aldilà della qualità delle squadre e di chi giocherà, le vereper domani sera sono altre: si chiamano, in un senso o nell'altro. E siccome hanno già raccolto precedenti negativi con la Juventus, avendo spesso preso decisioni non favorevoli ai bianconeri, la preoccupazione c'è ed è tanta.